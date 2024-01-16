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Сотрудники ГИБДД помогли достать из сугроба автомобиль в Опочецком районе

Сотрудники ГИБДД помогли достать из сугроба легковой автомобиль, который съехал с трассы в Опочецком районе 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий».

Фото: Ольга Рассадина

«Хотим обратиться со словами благодарности в адрес инспекторов опочецкой ГИБДД Псковской области - сотрудников полиции Гордеева Артема Юрьевича, Пастухова Сергея Александровича и третьего их коллегу, не назвавшего себя, за спасение на зимней трассе», - приводит ГИБДД слова участницы инцидента.

Женщина рассказала, что 16 января, двигаясь по трассе из Великих Лук в Псков, не доезжая 5 км до въезда в Опочку, автомобиль, на котором она передвигалась, попал в аварийную дорожную ситуацию, в результате которой машину Toyota Camry вынесло на обочину встречной полосы, где машина застряла в сугробе.

«Проезжающая мимо машина ГИБДД, а также машина дорожной службы ООО "АДП" Опочецкого подразделения остановились, сотрудники данных служб оперативно оказали личное содействие в буксировке автомобиля и освобождения его из сугроба. Учитывая сильный мороз, а также отсутствие в автомобиле с АКП возможности прикрепления троса (не было в машине проушины для крепления троса), сотрудники полиции лично помогали выталкивать автомобиль из снега, а позднее помогли перекрыть трассу для буксировки из сугроба автомобилем дорожной службы. Хотелось бы сердечно поблагодарить автоинспекторов, организовавших наше спасение, за то, что нам не пришлось замерзать на дороге», - заключила женщина.