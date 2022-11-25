Культура

«Алтаевские чтения» проведут в Псковской области

«Алтаевские чтения», посвящённые 150-летию со дня рождения писательницы Маргариты Ямщиковой (1872-1959), известной в литературе под псевдонимом Ал. Алтаев, а также 55-летию Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева, пройдут на двух площадках в Псковской области 1 и 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила хранитель Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева Татьяна Степанова.

Торжественное открытие с показом слайд - фильма «Алтаев -150» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

С докладами о жизни и творчестве писательницы выступят ученые, музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Пушкинских Гор.

Гостям и участникам чтений, посетителям библиотеки будет предложена выставка «Герои книг Ал. Алтаева».

Начало чтений – 1 декабря в 13.00.

2 декабря в 13.00 в Литературно-мемориальном музее Ал. Алтаева, филиале «Военно-исторического музея-заповедника», расположенного в деревне Лосицы Плюсского района, откроется традиционная «Декабрьская гостиная», посвящённая юбилейным датам с участием музыкантов Андрея Сазонова (скрипка), Марины Архангельской (фортепиано) и поэта Ю. Кублановского из Москвы.