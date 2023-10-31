Культура

«Дневной дозор»: о лишении домов-памятников охранного статуса в случае их физической утраты

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему лишения домов-памятников статуса объекта охраны в случае их физической утраты. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чем богата Псковская область – так это объектами культурного наследия. По последним данным на территории региона учитывается и охраняется государством более 2,5 тысяч памятников федерального значения и 1700 — регионального.

Среди настоящих памятников среди объектов культурного наследия есть и здания, построенные в послевоенное время буквально из подручных материалов. Эти здания зачастую не обладают какой-либо исторической или культурной ценностью. Основанием для их внесения в реестр объектов культурного наследия служил только год постройки.

На данный момент большая часть домов-памятников располагается в центре Пскова. Многие из них находятся в полуразрушенном состоянии, а некоторые и вовсе физически не существует. Руины псевдопамятников уродуют облик города, вызывают недовольство горожан и отрицательно влияют на туристическую привлекательность. Другим домам-памятникам повезло больше: они вовремя были переданы инвесторам и отреставрированы.

«Что делать с разрушающимися домами-памятниками?» - этот вопрос обсуждается последние десятилетия. Одни говорят, что нужно изменять закон так, чтобы можно было сносить руины и строить на их месте новые дома либо восстанавливать облик утраченных памятников, но с учетом всех современных градостроительных норм.

Сторонники охраны памятников не поддерживают такой подход. Они считают, что нужно ждать, когда появятся инвесторы, которые возьмутся за реставрацию домов-памятников. Правда предприниматели не торопятся покупать такие объекты, потому что это крайне затратные проекты с учетом всех требований к реставрации и дальнейшему содержанию памятников. Для этого необходимы огромные вложения и столько же терпения.

Недавно депутаты областного Собрания рассмотрели законопроект, который даст субъектам право снимать охранный статус с полностью утраченных объектов культурного наследия. Действующий порядок исключения из реестра очень длительный. Для того, чтобы убрать памятник из списка, будет организовываться отдельная процедура с привлечением экспертов.

Нужно ли упростить процедуру исключения из реестра таких объектов культурного наследия, как утраченные памятники? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Если от памятника уже ничего не осталось, то вряд ли возможно его реставрировать, объясняет председатель регионального парламента Александр Котов. Если после экспертизы полностью разрушенные объекты начнут исключать из реестра, то на их месте будет проще сделать что-то новое.

«На мой взгляд, это застаревшая проблема. Это актуально не только для Псковской области, это актуально для многих регионов нашей страны, где есть памятники истории и культуры. Если памятник был утрачен и это подтверждается историко-культурной экспертизой, соответственно, реставрировать нечего. Но объект можно воссоздать в тех же формах с учётом сохранившихся данных и изображений. Для настоящих ценителей истории и культуры это будет уже новодел, но такой объект поможет сохранить градостроительную среду, что тоже очень важно. У нас и сейчас есть памятники, которые подлежат восстановлению, но затраты таковы, что потенциальные инвесторы не проявляют интереса, несмотря на то, что мы готовы отдавать такие памятники в аренду за один рубль. Это норма уже давно действует, но она, к сожалению, не работает именно по причине дороговизны восстановления».

Утраченные памятники нужно исключать из реестра охраны, так как их достаточно много, утверждает экс-председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. Но в каждом случае необходимо проводить расследование и наказывать виновных за утрату объекта культурного наследия.

«Я считаю, что исключать, конечно, нужно те памятники, которые утрачены, и их достаточно много. Но в каждом случае нужно проводить расследование и, соответственно, виновных в утрате памятников наказывать».

Руины и физическое уничтожение — это разные вещи, считает председатель реготделения Союза архитекторов России Владимир Васильев. Современные технологии позволяют включить элементы сохранившего памятника в новое построенное здание, сохранив таким образом память о его историческом значении.

«Руины и физическое уничтожение - это разные вещи. Вот, например, городская богадельня, которая, насколько я знаю, до сих пор в списке памятников, а на самом деле погребена под зданием. Это одно. Руины... Пусть те, кто хочет от них избавиться, в интернете найдут картинку и посмотрят, в каком состоянии памятники древнегреческой архитектуры. И после этого уже посмотрят на наши. Современные технологии позволяют, если остается хоть один подлинный элемент памятника, включить его в будущее здание, которое будет на его основе воссоздано. И место не будет пустовать, и мозолить глаза любителей сесть за рычаги бульдозера».

До сих пор есть внесенные в реестр памятники, на месте которых уже построено новое здание, поэтому нужно разобраться с охранными объектами, рассказала руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева. Но необходимо учесть риски, что «под раздачу» могут попасть и относительно сохранившиеся здания, это уже будет зависеть от добросовестности экспертного совета.

«Этот вопрос очень старый, но общество охраны памятников еще в 2013 году выставляло так называемый список утраченных объектов. У нас есть совсем утраченные объекты. На том месте уже построены новые дома, живут люди, а памятники все еще числятся в списках. То есть человек живет в своем коттедже, а считается по бумагам, что он живет вообще в памятнике. И земельный участок, который сопутствует памятнику, имеет жесткие режимы. Человек почти ничего не может в своем дворе сделать, а в то же время он живет в новом доме. Такие примеры есть у нас. В 2013 году было больше 40 таких объектов, полностью утраченных, где уже новая застройка в городе. И с этим надо, конечно, что-то делать. А что? Снимать с учета. С учета снимается путем проведения историко-культурной экспертизы. Это не то, чтобы дешевое действие, но и не такое дорогое. Я просила даже хоть раз в году это делать, понемногу. Меняется градостроительная ситуация. Тут нужна специальная программа, которая сначала вот это в порядок приведет. Полностью утраченные памятники необходимо исключать из списка, а потом уже работать с теми зданиями, которые утратили предмет охраны. Порядок наводить в этом нужно по простой причине: город меняется. Значит, надо понимать, что происходит в этом хозяйстве. Нужно провести ряд вот таких действий. Может попасть под раздачу и нормальный объект. В этом сложность. Для этого и проводят экспертизу. Не нужно пугать экспертизой, тем более, учитывая, что у нас институт экспертов тоже очень разнообразен. Некоторые работают напрямую от заказчика, это тоже опасно».

По мнению директора компании «Трактиръ 903» Дмитрия Плященко, все объекты культурного наследия необходимо в первую очередь классифицировать на более значимые и не имеющие ценности. К действительно важным историческим памятникам должен быть особый подход.

«Каждый памятник имеет определенное значение. Если памятник фактически руинирован, не имеет никакой ценности, то такое может быть актуально. А есть категория памятников более значимых, тогда тут под вопросом. Нельзя все памятники ставить в одну линейку. Должна быть классификация объектов. Я думаю, что все-таки эксперты меняются, и это человеческий фактор. Есть экспертный совет, все-таки классификация значимости памятников для регионов должна быть. В момент, когда памятники вносили в реестр, это тоже был человеческий фактор».

По словам генерального директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, из-за программы финансирования объектов культурного наследия в реестр в свое время были внесены множество памятников, которые не несут никакой культурной ценности. Он отметил, что в первую очередь нужно убрать из списка часть памятников, после чего следует передать здания частным лицам для реставрации.

«Знаете, тут надо начать с того, что мы считаем памятниками. Я в свое время занимался этим подсчетом, у нас памятников культуры в городе Пскове больше, чем в Риме. Это абсурд просто. Какой город Рим, какой город Псков? То есть у нас 80 зданий, которые считаются памятниками, ими вообще не являются. И мало того, когда я, будучи депутатом, просил экспертное заключение по этим памятникам, так его и не получил. А какой был вообще посыл по поводу этих памятников? Когда-то была идея у некоторых авантюристов, наших руководителей городским хозяйством, что под эти памятники они получат какие-то федеральные деньги. Ну, это, конечно, афера, это вообще неправильный подход. Они стоят, разрушенные, мешают развиваться городу, мешают строить, препятствуют строительству, накладывают на стройку очень много ограничений. Это большие, большие проблемы. Это очень вредит городскому хозяйству, развитию города, предпринимателям, экономике города. Это все абсолютно неправильно. Что с ними сейчас надо делать? Сначала надо пересмотреть все эти регламенты, пригласить прокурора, внимательно посмотреть экспертизы, привлечь к ответственности по поводу этих экспертиз. Памятники, конечно, надо отдавать частным лицам, не то что бизнесу, вообще частным лицам. Пускай они реставрируют эти памятники, приводят фасады в порядок, и там спокойно и хорошо живут. Но надо их исключать из реестра памятников. Не должно быть в нашем городе столько ничего не стоящих, ничего из себя не представляющих памятников».

Исторически ценные здания в регионе нужно сохранять. Но такими являются далеко не все объекты, включенные в реестры. Нужно грамотно отделить зерна от плевел. Возможно, сейчас намного важнее определить историческую ценность объектов культурного наследия региона, даже если они еще не полностью разрушены.

За некоторые руинированные дома-памятники, которые были добавлены в реестр только на основании года их постройки, все равно никто не возьмется. Они лишь портят вид города. Если разобраться и выделить категорию домов-памятников, не имеющих культурной и исторической ценности, убрать их из реестра объектов культурного наследия и передать частным лицам, то облик исторического центра Пскова станет намного привлекательнее.

Анастасия Сливинская