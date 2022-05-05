Политика

Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко

Салют! С вами я, штатный обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Начинаем обзор активности политиков, общественников и прочих публичных персон - в этот раз не за неделю, а за конец апреля - начало мая.

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечаю действия, которые имели положительный эффект, а минус - это негатив и потеря очков. И - да, здесь я высказываю СВОЕ мнение. Погнали!

-5 Сергей Петров

Самую низкую оценку получает экс-глава Великолукского района Сергей Петров. Его осудили за злоупотребление должностными обязанностями. Как установил великолукский суд, муниципальный руководитель использовал властные полномочия - цитирую - «вопреки интересам службы с целью реализации земельных участков без торгов». Свою вину подсудимый признал. Как итог, господину Петрову назначено наказание в виде лишения свободы на два года. Правда, условно, с испытательным сроком год. Также бывшего главу лишили права занимать государственные должности и пост главы органа МСУ - тоже на 2 года.

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-4 Иван Цецерский

Экс-глава Пскова, депутат городской думы Иван Цецерский так и не выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы и, стало быть, уже совсем скоро потеряет статус народного избранника. С одной стороны, этого и следовало ожидать - не пришедшийся ко двору при нынешней губернской власти Цецерский три года назад покинул свой пост и теперь работает в столице, в ассоциации развития МСУ. Однако, с другой стороны, деятель, чей депутатский стаж насчитывает почти четверть века, мог бы и выдвинуться, победить, сохранить депутатские полномочия. А без этого - всё: в биографии Ивана Цецерского, как псковского регионального политика, ставим точку.

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-3 Дмитрий Михайлов

Строчкой выше расположился секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. В последнее время он частенько попадает в конфликтные и скандальные ситуации - один только наезд гдовских коммунистов на него чего стоит! На минувшей неделе приключился новый партийный междусобойчик - и всё там происходило по законам политического айкидо, где важно перенаправить энергию удара противника на него самого.

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Вот и Михайлову, который публично конкретизировал обвинения обкома в адрес вышедшего из КПРФ Анатолия Копосова, тут же прилетела ответка. Бывший однопартиец обвинил визави во вранье и беспробудном пьянстве.

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Впрочем, подобный обмен любезностями становится здесь делом привычным и не заметно, чтоб товарищ Михайлов сильно переживал - уже в выходные он записал видео и попытался на всю катушку использовать факт задержания коммунистов в Опочке. После проверки документов все были отпущены.

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-2 Ольга Милонаец

Непростой период наступил в карьере руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец. Несколько недель назад работа этого ведомства в Псковской области была жестко раскритикована губернатором Михаилом Ведерниковым, а затем на парламентский час госпожу Милонаец пригласили депутаты областного Собрания. Там ее закидали вопросами по теме ценообразования и действий ФАС.

Итог этой встречи в формате вопрос-ответ подвел спикер Собрания Александр Котов, заявивший, что не считает работу УФАС удовлетворительной.

«Запоздалая реакция. Мы уже на протяжении двух месяцев наблюдаем эту "катавасию" с ценами. И только сегодня мы наблюдаем какие-то промежуточные результаты», - сказал он и пообещал, что вскоре депутаты вернутся к контролю над ситуацией, что, видимо, означает: история для главы УФАС отнюдь не закончена. Так что пока ставим запятую - и минус два.

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-1 Антон Сергеев

Отрицательную оценку заслужил Антон Сергеев, советник губернатора по СМИ, автор небезызвестного телеграм-канала, комментатор всего и вся - от деталей спецоперации до выступлений московского «Динамо», а теперь еще и звезда псковского телеэкрана. Ипостасей у этого громкого человека-оркестра много, но в каком бы амплуа он ни выступал, везде выдает информацию из открытых источников и прочие банальности под видом откровений, эксклюзива и инсайда. При этом демонстрирует прямо-таки запредельную зацикленность на собственной персоне, если не сказать нарциссизм, что для госслужащего вообще неприлично. Так что опять минусуем.

0 Наталья Юрченко

Как уже было сказано, продолжаются праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Предварительное голосование пройдет в конце мая, а пока смотрим, кто заявился на процедуру. Желающих стать депутатами Псковской гордумы около ста, среди них есть те, чье участие было ожидаемо (скажем, действующие депуитаты), так и неожиданные кандидаты. Пожалуй, самый яркий сюрприз - выдвижение директора государственной телерадиокомпании «Псков» Натальи Юрченко. Посмотрим, победит ли обладательница ТЭФИ на праймериз и получит ли в сентябре депутатский значок - тогда уже будем ставить баллы со знаком плюс или минус, пока просто отмечаем первый шаг на пути в муниципальную политику и ставим нейтральную оценку.

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+1 Анатолий Копосов

Ветеран псковской региональной политики, экс-заместитель председателя областного Собрания депутатов от КПРФ Анатолий Копосов продемонстрировал, что сохраняет умение держать удар - это я про реакцию Анатолия Петровича на обвинения бывших однопартийцев в нарушении устава, предоставлении недостоверных сведений в центральные органы и создании «фракции» внутри городского отделения партии. Более того, политик, с недавних пор являющийся помощником спикера областного Собрания, оперативно отреагировал на критические высказывания в свой адрес и, как говорится, в долгу не остался. В общем, дал сдачи, напомнил о себе - и заслужил положительную оценку в нашем рейтинге.

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+2 Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев, Наталия Соколова

Плюс два в этот раз уходит группе региональных омбудсменов. На минувшей неделе уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, его коллега - представитель бизнес-сообщества Псковской области Аркадий Мурылев и защитница детей Наталия Соколова отчитывались в областном Собрании депутатов.

Для тех, кто не знает, поясню: требование о ежегодных выступлениях омбудсменов на парламентской площадке установлено законодательством.

Все трое экзамен выдержали достойно и получили поддержку депутатского корпуса - во многом благодаря тому, что представленные доклады о соблюдении прав человека, прав ребенка и прав предпринимателей были весьма содержательными.

Особо отмечу инициативу Дмитрия Шахова, пообещавшего депутатам подготовить и представить в Собрание специальный доклад о соблюдении прав граждан в период распространения COVID-19.

+3 Сергей Гаврилов

Плюс три получает заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов. После того, как свой пост покинула Елена Полонская, именно его избрали исполняющим полномочия главы. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе внеочередной сессии. Выборы проходили на альтернативной основе. На пост и.п. претендовал и другой замглавы города (от КПРФ) Александр Баев. Однако за коммуниста было отдано всего 2 голоса. Победитель получил 18. Он сразу приступил к работе и, кстати говоря, первый комментарий в новом статусе дал Псковской Ленте Новостей. Вопрос, сумеет ли Сергей Гаврилов сохранить свои позиции в гордуме следующего созыва, остается открытым.

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+4 Николай Козловский

Тем временем в Великих Луках, похоже, разрешена главная интрига предстоящих выборов - как мы не раз говорили, она заключалась в том, пойдет ли на выборы действующий глава города Николай Козловский. На днях он дал понять, что остается в политике и намерен продолжить работу, а информировать о ее результатах будет еще и в только что открытом телеграм-канале.

Как по мне, так решение не уходить - совершенно правильное и заслуживает высокой положительной оценки, ведь Николай Николаевич - не просто опытный муниципальный руководитель, а, можно сказать, столп великолукской политики и гарант политической устойчивости второго по величине города Псковской области. Стопроцентно правы те, кто говорил о том, что уход «хозяина» города в ответственный период, перед выборами, мог бы негативно повлиять на общую ситуацию.

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+5 Андрей Турчак

На верхнюю строчку нашего рейтинга поднимается секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он продолжает восхождение на российский политический Олимп. По итогам апреля первый заместитель председателя Совета Федерации впервые поднялся на 20-е место в рейтинге ведущих политиков страны и - впервые же - вошел в группу с очень сильным влиянием. Эксперты связывают укрепление позиций Турчака с его активным участием в гуманитарной миссии на Донбассе.

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Кстати говоря, накануне в Мариуполе Турчак вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко и главой ДНР Денисом Пушилиным открыли памятник «бабушке Ане» - той самой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после чего ее образ широко разошелся по российским СМИ и социальным сетям.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся уже после окончания майских праздников.