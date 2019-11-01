В ноябре мобильная клиентская служба ПФР посетит шесть районов Псковской области

В ноябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть районов области. Специалисты районных Управлений и клиентских служб ПФР проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в ноябре 2019 года
|
Наименование учреждения ПФР области
|
Ноябрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
20.11.2019
|
Краснопрудская волость
|
УПФР в Опочецком районе
|
06.11.2019
|
Варыгинская волость: д. Матюшкино, д. Броды, д. Барабаны
|
Клиентская служба в Пыталовском районе
|
14.11.2019
|
Линовская волость: д. Носово, д. Линово
|
Клиентская служба в Красногородском районе
|
18.11.2019
|
Красногородская волость: д. Блясино, д. Долги
д. Габоны, д. Голубово
д. Посинье, д. Синяя Никола
д. Лоси
|
Клиентская служба в Печорском районе
|
21.11.2019
|
Новоизборская и Изборская волость: Новый Изборск, Изборск
|
Клиентская служба в Гдовском районе
|
27.11.2019
|
Самолвовская волость: д. Самолва, д. Ремда
Спицинская волость:
д. Спицино, д. Островцы