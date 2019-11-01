Общество

В ноябре мобильная клиентская служба ПФР посетит шесть районов Псковской области

В ноябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть районов области. Специалисты районных Управлений и клиентских служб ПФР проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в ноябре 2019 года