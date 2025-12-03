Псковcкая обл.
Общество

Цены на алкоголь вырастут в 2026 году

06.12.2025 16:20

Минимальная розничная цена бутылки водки с начала следующего года может быть повышена с 349 рублей до 409 рублей, коньяка — с 651 рубля до 755 рублей. Такие параметры содержатся в предварительных расчетах, которые министерство финансов обсуждает с участниками рынка. Окончательные параметры станут известны до конца декабря этого года. Одни эксперты ожидают ощутимого падения спроса и волны банкротств производителей, другие — не ждут критического падения продаж алкоголя.

С января 2026 года Минфин РФ повысит минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь, рассказали в отрасли. Как ожидается, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литров будет установлена в размере 409 рублей — на 17,1% больше год к году.

Для бренди и аналогичной алкогольной продукции МРЦ может составить 605 рублей за 0,5 литров (на 28% больше, чем сейчас). Коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет, с начала следующего года могут подорожать на 16%, до 755 рублей.

Приведенные расчеты предварительные и итоговые значения МРЦ могут быть пересмотрены. Точные параметры будут известны к концу декабря текущего года. К этому сроку Минфин планирует выпустить соответствующий приказ. 

Впервые МРЦ на водку ввели в 2009 году, в 2011 году — на коньяк и бренди. Этот норматив, повышаемый ежегодно, регуляторы ввели как механизм контроля рынка и борьбы с некачественной продукцией. Для сравнения: в начале 2025 года МРЦ для водки объемом 0,5 литров была повышена на 16,7% год к году, до 349 рублей, для бренди — на 17,12%, до 472 рубля за 0,5 литров, для коньяка — на 17,09%, до 651 рубля. Таким образом, запланированное на будущий год повышение МРЦ для водки, коньяка и виски сопоставимо с прошлогодним. Эксперты считают, что новое повышение станет серьезным испытанием для алкогольного рынка.

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, среди главных рисков — частичный переток наиболее чувствительных к стоимости потребителей в нелегальный сектор. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что в связи с повышением МРЦ алкогольный рынок в следующем году ожидает более серьезное падение спроса, чем в 2025 году. В алкогольной компании Ladoga также считают, что повышение МРЦ может существенно отразиться на розничных продажах. По оценке компании, снижение по итогам следующего года может составить от 5% до 10%.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—октябре текущего года розничные продажи алкогольной продукции (без учета напитков брожения) сократились на 10,3%, до 165,24 миллиона декалитров (дал). Спрос на водку снизился на 3,7%, до 60,21 миллиона дал, на коньяк — на 9,1%, до 10,29 миллиона дал. Это во многом объясняется заметным подорожанием алкоголя из-за повышения акцизов и МРЦ в начале года, а также введения высоких пошлин для продукции из недружественных стран, пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, не все на рынке настроены пессимистично. Вероятно, снизятся продажи в экономсегменте, но в целом вряд ли алкогольный рынок ожидает критическое падение, рассуждают в Алкогольной сибирской группе.

Рост доходов населения в последние годы был довольно высоким, поэтому вряд ли цена в 400 рублей за бутылку сделает водку недоступной, добавляют в компании.

Андрей Московский не исключает, что из-за нового повышения МРЦ как раз повысится потребление водки, так как этот алкоголь будет одним из самых дешевых на рынке. Также эксперт ожидает значительного роста продаж настоек и ликеров с пониженным градусом, поскольку такая продукция привязана только к акцизу, а не к МРЦ. По этой же причине спрос должен будет расти на ароматизированные ром и виски, добавляет он.

Впрочем, на начало 2026 года запланировано и повышение акциза на алкоголь крепче 18% — до 824 рублей за 1 литр безводного спирта в его составе, что на 11,4% больше год к году. Павел Шапкин также ожидает, что при новых ценах производители будут вынуждены пересматривать весь свой ассортимент. Часть ликероводочной продукции может перейти в смежные категории («псевдором» и «псевдовиски»), полагает эксперт.

Вместе с дополнительными издержками текущее повышение МРЦ среди производителей может привести к волне слияний, поглощений и банкротств, считает Андрей Московский. Наиболее чувствительными к этому окажутся региональные компании. Следующий год успешно пережить смогут лишь предприятия с хорошей финансовой дисциплиной, констатирует эксперт. Увереннее всего будут чувствовать компании с грамотно диверсифицированным портфелем и максимальной локализацией производства с акцентом на технологическую независимость, считают в Ladoga.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2
