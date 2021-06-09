Общество

В Пскове обновился состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания почетного гражданина

Псковская городская Дума внесла изменения в состав общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Так, из состава комиссии исключили экс-председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Жанну Малышеву, а также ушедших из жизни советника при президенте ПсковГУ, почетного гражданина Пскова Николая Солнышкина и директора средней общеобразовательной школы №47 Андрея Мануйлова.

Вместо них в состав комиссии вошли почетный гражданин Пскова, полковник в отставке Николай Дубик, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, председатель первичной ветеранской организации администрации Псковской области и областного Собрания депутатов Виктора Полякова.