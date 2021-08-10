Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
волонтеры победы чтобы помнили
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
с чего начинается плитка
памятка - собираем ребенка в школу
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.08.2021 11:100 Более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 10.08.2021 15:240 У депутата нет большого дедморозовского мешка – Ольга Федорова 10.08.2021 15:100 Почти 200 ФАПов планируют построить в Псковской области 10.08.2021 15:050 Проректор Арсений Парфенов покинул ПсковГУ 10.08.2021 14:490 «Это что за квест такой!»: псковичка пожаловалась на долгое ожидание помощи ортодонта 10.08.2021 14:300 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 11 августа
 
 
 
Самое популярное 10.08.2021 08:5010 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 09.08.2021 11:201 Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове 07.08.2021 16:500 Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова 07.08.2021 17:182 Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе 08.08.2021 16:443 В Куньинском районе перевернулся «Ленд Ровер», пострадала семья с детьми
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

У депутата нет большого дедморозовского мешка – Ольга Федорова

10.08.2021 15:24|ПсковКомментариев: 0

У депутата Псковской городской Думы нет большого дедморозовского мешка. Об этом рассказала депутат Ольга Федорова 10 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос о так называемых «депутатских деньгах», гость студии сказала, что на бытовом уровне всем кажется, что у депутата есть такой большой дедморозовский мешок и он никогда не скудеет. «К сожалению, это не так. Нет этой суммы денег, это выглядит иначе», - отметила Ольга Федорова.

Депутаты направляют запросы на финансирование из бюджета на основе обращений жителей, исходя из проблем, которые они видят в округе и потребностей учреждений, которые там работают. «Это учитывается сразу или на следующий год. Вот таким образом происходит планирование финансового комитета по бюджету», - добавила она.

В 2020 году эти деньги были израсходованы на межквартальные проезд, на тротуары и дороги. По словам Ольги Федоровой, хотелось бы использовать эти средства и на другие цели, на детские площадки, но пока такой возможности нет.

«В сентябре будем планировать расходы бюджетного комитета и в следующем финансовом году будем учитывать запросы граждан и работы, которые должны быть выполнены», - заключила Ольга Федорова.

Теги: #псковская городская дума #бюджет #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 61 человек
10.08.2021, 15:360 ГИБДД проведет массовую проверку водителей в Пскове 10.08.2021, 15:270 Более 180 псковских работодателей повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговой 10.08.2021, 15:240 У депутата нет большого дедморозовского мешка – Ольга Федорова 10.08.2021, 15:160 Начал работу федеральный штаб общественной поддержки «Единой России»
10.08.2021, 15:100 Почти 200 ФАПов планируют построить в Псковской области 10.08.2021, 15:051 Проректор Арсений Парфенов покинул ПсковГУ 10.08.2021, 15:010 Псковские первоклассники получат светоотражатели 1 сентября 10.08.2021, 14:550 Регоператор проверил ход капремонта домов в Пскове
10.08.2021, 14:490 «Это что за квест такой!»: псковичка пожаловалась на долгое ожидание помощи ортодонта 10.08.2021, 14:300 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 11 августа 10.08.2021, 14:231 Марина Гаращенко: Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей 10.08.2021, 14:186 Неожиданное открытие сделали археологи в ходе раскопок на Запсковье
10.08.2021, 14:090 Псковичи смогут бесплатно поужинать в ресторане «Розарио» 10.08.2021, 14:030 Это просто пушка! 10.08.2021, 14:020 Стас Осовский: Предпринимательское сообщество поддержит проект по созданию эко-пространств в Пскове 10.08.2021, 13:561 «Псковавтодор» заказал комплексы фотовидеофиксации с новыми возможностями
10.08.2021, 13:520 Профсоюз поздравил работников Новоизборского комбината 10.08.2021, 13:470 На территории строительства здания судебного департамента в Пскове проведут раскопки 10.08.2021, 13:400 Новый компьютерный томограф установят в псковском онкодиспансере 10.08.2021, 13:340 Мошенники обогатились на миллион рублей за счет псковичей
10.08.2021, 13:250 Находки псковских археологов представят на выставке 10.08.2021, 13:120 Аналитики выяснили, куда россияне полетят в бархатный сезон 10.08.2021, 13:070 Печерян просят не оплачивать в этом месяце квитанции за вывоз ТКО 10.08.2021, 13:040 «Печальная история»: археологи нашли останки на улице Поземского в Пскове
10.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко 10.08.2021, 13:000 Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов выступит в Пскове 10.08.2021, 12:570 Опочецкую семью назвали одной из лучших в России 10.08.2021, 12:550 Жить экологично: сортировка мусора
10.08.2021, 12:482 Лев Шлосберг считает себя кандидатом до получения решения суда 10.08.2021, 12:322 Археологи начинают работы на площади Ленина в Пскове 10.08.2021, 12:250 Монумент князю Александру Невскому в Гдовском районе установят к сентябрю 10.08.2021, 12:170 Площадка для занятий единоборствами появится в Пскове
10.08.2021, 12:043 Археологические раскопки на улице Поземского в Пскове приостановлены 10.08.2021, 11:580 Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области 10.08.2021, 11:531 Противопожарный лесной центр Псковской области получил новые автоцистерны 10.08.2021, 11:400 «Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение»
10.08.2021, 11:370 Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 10.08.2021, 11:340 Порховская пенсионерка лишилась кошелька после посещения аптеки 10.08.2021, 11:330 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Археологические находки сезона» 10.08.2021, 11:260 Приемка школ к новому ученому году проходит в Пскове
10.08.2021, 11:222 Сергей Елизаров назвал способ повысить экологическую сознательность псковичей 10.08.2021, 11:210 Число смертей от коронавируса в Псковской области превысило 600 10.08.2021, 11:100 Более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 10.08.2021, 11:041 Кабан вышел к автобусной остановке в локнянской деревне
10.08.2021, 10:490 Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе 10.08.2021, 10:450 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о работе в избирательном округе 10.08.2021, 10:400 Участок улицы Некрасова в Пскове временно закроют для движения автотранспорта 10.08.2021, 10:390 Директор новоржевской школы оштрафован за незаконные допсоглашения при закупке ноутбуков
10.08.2021, 10:320 Устроивший тройное ДТП в Великих Луках мужчина был пьян 10.08.2021, 10:302 «Бумеранг» запустили в великолукском парке аттракционов 10.08.2021, 10:260 Артснаряд и мину обнаружили в Псковском районе 10.08.2021, 10:240 Скрывавшегося от следователей 4 года мужчину арестовали в Красногородске
10.08.2021, 10:130 Подросток и двое взрослых получили травмы после выезда ВАЗа на встречку в Плюсском районе 10.08.2021, 10:010 Завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 10.08.2021, 09:540 «Хендай» вылетел с дороги в Пскове, пострадали четыре человека 10.08.2021, 09:495 Водолазы будут искать следы Ледового побоища на дне Чудского озера
10.08.2021, 09:450 В Опочке эвакуировали пятерых человек из-за горящего дивана 10.08.2021, 09:363 Сбежавший из армии солдат-срочник в Псковской области угнал автомобиль и скрывался в болоте 10.08.2021, 09:340 Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать 10.08.2021, 09:250 «Карты спасения» планируют внедрить для всех автомобилей в России
10.08.2021, 09:140 В Псковской области зафиксирована одна из самых низких предлагаемых зарплат в СЗФО 10.08.2021, 09:000 Нужно ли оттягивать ребенка за уши от смартфона: почему правильный ответ «нет» 10.08.2021, 08:5010 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 10.08.2021, 08:450 «Новые люди» в Пскове сдали подписи для регистрации на выборы в областное Собрание
10.08.2021, 08:300 Роспотребнадзор: Ветряночный энцефалит может убить ребенка 10.08.2021, 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 10.08.2021, 08:000 Четверть работодателей готовы уволить тех, кто «злоупотребляет» больничными 10.08.2021, 07:420 Житель Пскова смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года
10.08.2021, 07:261 Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника 10.08.2021, 07:100 МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 метров 10.08.2021, 06:581 В Госдуме предложили снижать транспортный налог за безопасное вождение 09.08.2021, 23:573 Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов
09.08.2021, 23:280 В Псковской области найдены двое потерявшихся людей 09.08.2021, 23:170 На 39% выросло за полугодие количество договоров ипотеки в Псковской области 09.08.2021, 23:020 Регоператор убрал мусор рядом с контейнерной площадкой в псковских Бутырках 09.08.2021, 22:520 МакSим рассказала, что ее «вытащило с того света»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.