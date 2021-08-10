Общество

У депутата нет большого дедморозовского мешка – Ольга Федорова

У депутата Псковской городской Думы нет большого дедморозовского мешка. Об этом рассказала депутат Ольга Федорова 10 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос о так называемых «депутатских деньгах», гость студии сказала, что на бытовом уровне всем кажется, что у депутата есть такой большой дедморозовский мешок и он никогда не скудеет. «К сожалению, это не так. Нет этой суммы денег, это выглядит иначе», - отметила Ольга Федорова.

Депутаты направляют запросы на финансирование из бюджета на основе обращений жителей, исходя из проблем, которые они видят в округе и потребностей учреждений, которые там работают. «Это учитывается сразу или на следующий год. Вот таким образом происходит планирование финансового комитета по бюджету», - добавила она.

В 2020 году эти деньги были израсходованы на межквартальные проезд, на тротуары и дороги. По словам Ольги Федоровой, хотелось бы использовать эти средства и на другие цели, на детские площадки, но пока такой возможности нет.

«В сентябре будем планировать расходы бюджетного комитета и в следующем финансовом году будем учитывать запросы граждан и работы, которые должны быть выполнены», - заключила Ольга Федорова.