Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
О покупке жилья в ипотеку
Голос профсоюзов
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
«Моя История» ищет менеджера
на заказ стекло и зеркала
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Линия Сталина
 
 
 
ещё Общество 22.06.2023 15:240 То-о-чём-нельзя-говорить 22.06.2023 18:450 Псковские предприниматели обязаны направить отчеты в налоговые органы не позднее 26 июня - ФНС 22.06.2023 18:120 СОБЫТИЕ: Акция «Огненные картины войны» в Великих-Луках 22.06.2023 18:030 Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах? 22.06.2023 17:580 Безопасное лето обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 22.06.2023 17:490 Лечение зависимостей в частной наркологии
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах?

22.06.2023 18:03|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», его тема - где больше пользы от чиновника: на их рабочих местах или на фронте? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский решил сдать свои полномочия и отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

Любарский стал мэром Петрозаводска не так давно - в 2021 году. До этого он был заместителем главы Карелии по внутренней политике, а ранее долгое время служил в силовых ведомствах. По словам градоначальника, решение отправиться на фронт зрело у него еще с момента начала спецоперации. Он сообщил, что прошел подготовку в Российском университете спецназа, и даже уже обсудил свое решение с главой Карелии.

Такая ситуация происходит не впервые: среди российских чиновников есть немало примеров, когда они меняют кресла на участие в спецоперации. Весной этого года о намерении отправиться в зону СВО служить по контракту заявил мэр Воркуты Ярослав Шапошников, а ранее о своем решении пойти служить добровольцем объявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев.

В Псковской области тоже были такие примеры. В прошлом году первый заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев ушёл добровольцем защищать Донецкую Народную Республику. Но сделал он это, не уведомив свое руководство.

Решение мэра Петрозаводска отправиться в зону СВО активно обсуждается в инфополе. С одной стороны звучит поддержка чиновников, которые готовы отправиться на фронт, ведь своим примером они показывают, что нужно защищать страну и вдохновляют других соотечественников. Но в то же время возникает вопрос: имеет ли государственный или муниципальный служащий моральное право покинуть свой пост, который ему доверили избиратели?

Именно поэтому сегодня мы решили выяснить у комментаторов: одобряют ли они желание чиновников покинуть свой пост, чтобы принять участие в СВО? Не обесценивают ли чиновники таким образом решение избирателей, которые доверили им ответственную работу? Где больше могут принести пользы государственные и муниципальные служащие: на линии фронта или на своих рабочих местах? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Одобряет желание чиновников отправиться на СВО депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил России Олег Грицаев. По его словам, существуют заместители, которые смогут справиться с обязанностями начальника на время его отсутствия.

«Понятно, что одобряю. Всегда остается какой-то заместитель. Все-таки командир должен быть на более тяжелом направлении».

Рейтинг тех чиновников, которые принимают участие в спецоперации гораздо выше, чем у тех, кто там не был, утверждает полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Он полностью поддерживает поступок мэра Петрозаводска Владимира Любарского, потому что, на его взгляд, желание отправиться на СВО — это проявление патриотизма.

«У нас очень много добровольцев, которые изъявили желание служить России в ее трудное время. И это, я считаю, похвально. Я считаю, что рейтинг такого чиновника после этого гораздо выше будет, потому что патриотизм не должен быть демонстративным, он должен жить в сердце каждого из нас. Так что я одобряю такой поступок».

По мнению экс-руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева, который работает в органах власти одного из новых регионов России, поездка народных избранников на СВО доказывает их избирателям, что они сделали свой выбор не зря. Но он отметил, что нельзя отправить абсолютно всех чиновников на спецоперацию, потому что есть важные задачи, которые необходимо решать на местах.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сказать, что такие чиновники подводят своих избирателей — скорее всего, нет. Они, наверное, даже больше оправдывают своих избирателей, потому что они выбирают позицию, на мой взгляд: тушить хату с краю, чтобы не сгорела эта деревня. И здесь нужно смотреть шире, более объективно и с более серьезным прогнозом возможного развития ситуации. Я не могу сказать, что давайте всех чиновников мобилизуем, отправим в армию, что каждый чиновник должен взять автомат и рыть окопы. Это абсолютно неправильно. Нельзя оставлять безвластие на местах, нужно обеспечивать преемственность, обеспечивать работающую систему, работающий механизм коммунальной системы, системы муниципальной государственной власти, а не просто так, что в качестве какого-то политического решения куда-то там направить какие-то задачи выполнять. Но когда такие индивидуальные решения есть, которые взвешены, проработаны, понятны, они не только вполне приемлемы, они должны, наоборот, вызвать поддержку среди общества и населения».

Человек сам оценивает, где он может принести больше пользы — это личный выбор каждого и его нужно уважать, считает глава Островского района Дмитрий Быстров. По его словам, все чиновники находятся на службе, а значит любые поставленные перед ними задачи нужно решать, даже если это участие в спецоперации.

«Во-первых, я думаю, что выбор каждого человека надо уважать. Во-вторых, если родина поставила определенные задачи, и у человека есть свое видение, это его личный выбор. Понятно, что есть срок полномочий, есть должности, которые выборные, есть те, которые утверждает, соответственно, представительный орган, некоторые должности из его же состава выбираются. То есть везде по-разному. Наверное, и степень ответственности может быть разная. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю. Это выбор человека, который в ходе, допустим, текущей ситуации посчитал, что он там будет родине нужнее. Кто-то служил, кто-то имеет какие-то специальные компетенции из военно-учетной специальности, которые могут быть востребованы. Человек сам оценивает, где он больше принесет пользу. Поэтому ни в коем случае нельзя кого-то осуждать. Это мое личное мнение. Если так произошло, может, мы же не знаем определенной подоплеки. Может, ему поступило предложение, которое он не мог озвучить. Может, он там будет выполнять какие-то задачи, которые, я еще раз говорю, стратегически будут более важны в данный момент. В прошлом году я тоже избирался населением на пятилетний срок. Но если бы родина поставила задачу, сказала, что надо на другом посту родине послужить, я бы тоже, скорее всего, не отказал. И меня кто-нибудь мог также обсуждать и говорить, что население избрало, а он на другом месте. Тут все мы на службе. Какие родина задачи ставит, такие и принимаются решения. Я, наверное, так это расцениваю».

Если участие в СВО — не просто способ заработать политические очки, то это выбор совести и убеждений, считает лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук. Однако по отношению к избирателям решение покинуть свой пост — это некрасивый поступок.

«По отношению к избирателям, наверное, это не слишком красиво. А как личный поступок — если человек в этом убежден, то, наверное, это логично. Это, может быть, даже мужественный поступок, если он в этом убежден, но если это не просто способ заработать политические очки на какое-то дальнейшее движение. Но по отношению к избирателям, несомненно, это некрасиво. Мне кажется, что это абсолютно личное дело каждого, дело совести каждого. В чужую голову очень трудно залезть и понять побудительные причины. В таких случаях, наверное, тем более».

Какой может быть мотивация у чиновников для участия в спецоперации, рассказал известный российский политолог Игорь Минтусов.

«Я думаю, что чиновники, которые занимают позицию в региональных, муниципальных или федеральных органах власти, которые уезжают принимать участие в СВО, ими движут две мотивации. Мотивация первая — делание дальнейшей политической карьеры в органах власти, так как господин Кириенко (первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко — ред.) говорил неоднократно на закрытых совещаниях и, по-моему, даже на открытых, что карьера в государственных органах власти для любого чиновника сейчас лежит через СВО. Он это заявлял еще в конце прошлого года, после того, как присоединились к России новые территории. Это первая мотивация, я бы сказал, мотивация, связанная с политическими амбициями. А вторая мотивация — это система личных убеждений и ценностей. И здесь, что называется, два в одном. По убеждениям они готовы принимать участие в СВО. Ну и второе — это является неким билетом, пропуском на следующие этажи политической власти нынешней России, которым они могут воспользоваться или будут пользоваться тогда, когда придет время делать следующий шаг в своей политической карьере».

Готовность отдельных чиновников побывать в зоне СВО, вне зависимости от их мотивов (будь то карьерные устремления или нравственные убеждения), как минимум заслуживает уважения, как проявление личного мужества.

В тоже время решения отдельных представителей власти, меняющих теплые кресла на передовую, не могут быть примером для всей армии российских чиновников. Просто потому, что кто-то должен заниматься решением повседневных задач в муниципалитетах, а работы на местах – по-прежнему хватает.

Анастасия Сливинская

Теги: #чиновники #спецоперация #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 245 человек
22.06.2023, 19:000 Ускоряющие появление морщин факторы перечислила косметолог 22.06.2023, 18:450 Псковские предприниматели обязаны направить отчеты в налоговые органы не позднее 26 июня - ФНС 22.06.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с поэтессой Анной Егоян 22.06.2023, 18:260 Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня. ФОТО, ВИДЕО
22.06.2023, 18:150 Поток российских туристов на Кипр увеличился на треть 22.06.2023, 18:120 СОБЫТИЕ: Акция «Огненные картины войны» в Великих-Луках 22.06.2023, 18:030 Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах? 22.06.2023, 18:030 Финал конкурса «Живое пушкинское слово» будет открыт для зрителей
22.06.2023, 18:010 Покататься на сапборде смогут гости фестиваля «Добрый рок 2023» 22.06.2023, 18:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания» 22.06.2023, 18:000 «Пастырь»: Храм. Его устройство и значение 22.06.2023, 17:580 Безопасное лето обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
22.06.2023, 17:470 ПТУшница первая моя 22.06.2023, 17:370 «Единая Россия» выступает за введение ответственности для агрегаторов такси за передачу заказов водителям-нелегалам 22.06.2023, 17:240 Пять случаев гибели людей на водоемах зафиксировали в Псковской области в 2023 году 22.06.2023, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 июня
22.06.2023, 17:061 Дерево упало на три автомобиля в Пскове 22.06.2023, 16:570 Псковская область получит дополнительные деньги на модернизацию инфраструктуры приграничья 22.06.2023, 16:490 Реконструкторы чистят доспехи в преддверии фестиваля «Довмонт Псковский» 22.06.2023, 16:360 А у нас во дворе лишь парковка одна...
22.06.2023, 16:350 Один ребенок погиб в результате пожара в Псковской области в этом году 22.06.2023, 16:270 Горводоканал продолжает работы на втором пусковом комплексе подземного водозабора в Пскове 22.06.2023, 16:140 Предки жены владельца пропавшего батискафа погибли при крушении «Титаника» 22.06.2023, 16:130 Съемки серии фильмов «Двенадцать кремлей России» проходят в Пскове
22.06.2023, 16:100 Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 22.06.2023, 16:070 Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения катера и гидроцикла на реке Великой в Пскове 22.06.2023, 16:000 Григорий Стороненков о секрете успеха самого активного округа Пскова 22.06.2023, 15:500 Астрономические выходные пройдут в музее в Полибино
22.06.2023, 15:370 В День памяти и скорби представители реготделения Российского военно-исторического общества возложили цветы к Вечному огню 22.06.2023, 15:361 Псковские газовики приняли участие в организации акции «Огненные картины войны» 22.06.2023, 15:340 Соревнования по лыжероллерам в Великих Луках перенесли из-за погоды 22.06.2023, 15:320 На новую выставку в Пушкинском заповеднике теперь можно «войти» из любой страны мира
22.06.2023, 15:270 Проект реставрации бывшей духовной семинарии в Пскове завершат в 2023 году  22.06.2023, 15:240 То-о-чём-нельзя-говорить 22.06.2023, 15:200 Александр Борисов: День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны 22.06.2023, 15:170 Строящееся здание очистных сооружений в Порхове хотят развернуть на 90 градусов
22.06.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция брифинга о безопасном лете 22.06.2023, 14:400 В Пскове запрограммировали электросамокаты: любители кикшеринга не смогут прокатиться по территории Кремля 22.06.2023, 14:350 «Беседка»: Поэт в России больше, чем поэт? 22.06.2023, 14:280 Облздрав опроверг информацию об увеличении нагрузки на бригады скорой помощи
22.06.2023, 14:150 Спектакль «Весёлая репка» в Финском парке Пскова перенесли на 23 июня 22.06.2023, 14:120 Апарт-отель на территории заповедника в Псковской области продают за 36,1 миллионов рублей 22.06.2023, 14:030 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность. ВИДЕО 22.06.2023, 13:571 Сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста и ударил его ножом
22.06.2023, 13:460 Псковичи присоединились к общероссийской минуте молчания 22.06.2023, 13:290 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о развитии дальнего Запсковья и района ДЭУ. ВИДЕО 22.06.2023, 13:181 Крест у родника в Псковской области сломали вандалы 22.06.2023, 13:111 Сильный ливень накрыл Псков. ВИДЕО
22.06.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.06.2023, 12:590 Скончался бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Сергей Андреев 22.06.2023, 12:530 Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок 22.06.2023, 12:400 Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля
22.06.2023, 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023, 12:210 Огромный полип удалили из желудка пенсионерки в Пскове 22.06.2023, 12:110 Проект выходных и праздничных дней на 2024 год опубликовал Минтруд 22.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 июня
22.06.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Григорием Стороненковым 22.06.2023, 11:590 В Госдуме приняли законопроект о налогах для работающих из-за рубежа 22.06.2023, 11:460 Марк Цукерберг и Илон Маск подерутся на ринге 22.06.2023, 11:360 Владимир Кузь: Гдовский район заслужил звание «Край партизанской славы»
22.06.2023, 11:280 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность 22.06.2023, 11:170 В Порховском районе зацвели маки. ФОТО 22.06.2023, 11:060 Профиль грунтовой дороги на улице Линейной восстановили в Пскове 22.06.2023, 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
22.06.2023, 10:550 В Псковской области построено около 270 км распределительных сетей для догазификации 22.06.2023, 10:450 Безопасное лето станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 22.06.2023, 10:340 Максим Орешкин и Михаил Ведерников почтили память павших в борьбе с нацизмом 22.06.2023, 10:262 Главврач Великолукской межрайонной больницы покидает свой пост
22.06.2023, 10:200 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о развитии дальнего Запсковья и района ДЭУ 22.06.2023, 10:120 Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов 22.06.2023, 10:000 «Зверьё моё»: О лечебной верховой езде. ВИДЕО 22.06.2023, 09:500 Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров
22.06.2023, 09:401 В Псковской области на 79% выросло количество вахтовых вакансий 22.06.2023, 09:391 Дочь водителя гидроцикла пострадала при столкновении с катером в Пскове 22.06.2023, 09:260 Следователи всей страны приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове 22.06.2023, 09:150 Россияне стали чаще бронировать отели через туроператоров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru