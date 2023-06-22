Общество

Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», его тема - где больше пользы от чиновника: на их рабочих местах или на фронте? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский решил сдать свои полномочия и отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

Любарский стал мэром Петрозаводска не так давно - в 2021 году. До этого он был заместителем главы Карелии по внутренней политике, а ранее долгое время служил в силовых ведомствах. По словам градоначальника, решение отправиться на фронт зрело у него еще с момента начала спецоперации. Он сообщил, что прошел подготовку в Российском университете спецназа, и даже уже обсудил свое решение с главой Карелии.

Такая ситуация происходит не впервые: среди российских чиновников есть немало примеров, когда они меняют кресла на участие в спецоперации. Весной этого года о намерении отправиться в зону СВО служить по контракту заявил мэр Воркуты Ярослав Шапошников, а ранее о своем решении пойти служить добровольцем объявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев.

В Псковской области тоже были такие примеры. В прошлом году первый заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев ушёл добровольцем защищать Донецкую Народную Республику. Но сделал он это, не уведомив свое руководство.

Решение мэра Петрозаводска отправиться в зону СВО активно обсуждается в инфополе. С одной стороны звучит поддержка чиновников, которые готовы отправиться на фронт, ведь своим примером они показывают, что нужно защищать страну и вдохновляют других соотечественников. Но в то же время возникает вопрос: имеет ли государственный или муниципальный служащий моральное право покинуть свой пост, который ему доверили избиратели?

Именно поэтому сегодня мы решили выяснить у комментаторов: одобряют ли они желание чиновников покинуть свой пост, чтобы принять участие в СВО? Не обесценивают ли чиновники таким образом решение избирателей, которые доверили им ответственную работу? Где больше могут принести пользы государственные и муниципальные служащие: на линии фронта или на своих рабочих местах? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Одобряет желание чиновников отправиться на СВО депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил России Олег Грицаев. По его словам, существуют заместители, которые смогут справиться с обязанностями начальника на время его отсутствия.

«Понятно, что одобряю. Всегда остается какой-то заместитель. Все-таки командир должен быть на более тяжелом направлении».

Рейтинг тех чиновников, которые принимают участие в спецоперации гораздо выше, чем у тех, кто там не был, утверждает полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Он полностью поддерживает поступок мэра Петрозаводска Владимира Любарского, потому что, на его взгляд, желание отправиться на СВО — это проявление патриотизма.

«У нас очень много добровольцев, которые изъявили желание служить России в ее трудное время. И это, я считаю, похвально. Я считаю, что рейтинг такого чиновника после этого гораздо выше будет, потому что патриотизм не должен быть демонстративным, он должен жить в сердце каждого из нас. Так что я одобряю такой поступок».

По мнению экс-руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева, который работает в органах власти одного из новых регионов России, поездка народных избранников на СВО доказывает их избирателям, что они сделали свой выбор не зря. Но он отметил, что нельзя отправить абсолютно всех чиновников на спецоперацию, потому что есть важные задачи, которые необходимо решать на местах.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сказать, что такие чиновники подводят своих избирателей — скорее всего, нет. Они, наверное, даже больше оправдывают своих избирателей, потому что они выбирают позицию, на мой взгляд: тушить хату с краю, чтобы не сгорела эта деревня. И здесь нужно смотреть шире, более объективно и с более серьезным прогнозом возможного развития ситуации. Я не могу сказать, что давайте всех чиновников мобилизуем, отправим в армию, что каждый чиновник должен взять автомат и рыть окопы. Это абсолютно неправильно. Нельзя оставлять безвластие на местах, нужно обеспечивать преемственность, обеспечивать работающую систему, работающий механизм коммунальной системы, системы муниципальной государственной власти, а не просто так, что в качестве какого-то политического решения куда-то там направить какие-то задачи выполнять. Но когда такие индивидуальные решения есть, которые взвешены, проработаны, понятны, они не только вполне приемлемы, они должны, наоборот, вызвать поддержку среди общества и населения».

Человек сам оценивает, где он может принести больше пользы — это личный выбор каждого и его нужно уважать, считает глава Островского района Дмитрий Быстров. По его словам, все чиновники находятся на службе, а значит любые поставленные перед ними задачи нужно решать, даже если это участие в спецоперации.

«Во-первых, я думаю, что выбор каждого человека надо уважать. Во-вторых, если родина поставила определенные задачи, и у человека есть свое видение, это его личный выбор. Понятно, что есть срок полномочий, есть должности, которые выборные, есть те, которые утверждает, соответственно, представительный орган, некоторые должности из его же состава выбираются. То есть везде по-разному. Наверное, и степень ответственности может быть разная. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю. Это выбор человека, который в ходе, допустим, текущей ситуации посчитал, что он там будет родине нужнее. Кто-то служил, кто-то имеет какие-то специальные компетенции из военно-учетной специальности, которые могут быть востребованы. Человек сам оценивает, где он больше принесет пользу. Поэтому ни в коем случае нельзя кого-то осуждать. Это мое личное мнение. Если так произошло, может, мы же не знаем определенной подоплеки. Может, ему поступило предложение, которое он не мог озвучить. Может, он там будет выполнять какие-то задачи, которые, я еще раз говорю, стратегически будут более важны в данный момент. В прошлом году я тоже избирался населением на пятилетний срок. Но если бы родина поставила задачу, сказала, что надо на другом посту родине послужить, я бы тоже, скорее всего, не отказал. И меня кто-нибудь мог также обсуждать и говорить, что население избрало, а он на другом месте. Тут все мы на службе. Какие родина задачи ставит, такие и принимаются решения. Я, наверное, так это расцениваю».

Если участие в СВО — не просто способ заработать политические очки, то это выбор совести и убеждений, считает лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук. Однако по отношению к избирателям решение покинуть свой пост — это некрасивый поступок.

«По отношению к избирателям, наверное, это не слишком красиво. А как личный поступок — если человек в этом убежден, то, наверное, это логично. Это, может быть, даже мужественный поступок, если он в этом убежден, но если это не просто способ заработать политические очки на какое-то дальнейшее движение. Но по отношению к избирателям, несомненно, это некрасиво. Мне кажется, что это абсолютно личное дело каждого, дело совести каждого. В чужую голову очень трудно залезть и понять побудительные причины. В таких случаях, наверное, тем более».

Какой может быть мотивация у чиновников для участия в спецоперации, рассказал известный российский политолог Игорь Минтусов.

«Я думаю, что чиновники, которые занимают позицию в региональных, муниципальных или федеральных органах власти, которые уезжают принимать участие в СВО, ими движут две мотивации. Мотивация первая — делание дальнейшей политической карьеры в органах власти, так как господин Кириенко (первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко — ред.) говорил неоднократно на закрытых совещаниях и, по-моему, даже на открытых, что карьера в государственных органах власти для любого чиновника сейчас лежит через СВО. Он это заявлял еще в конце прошлого года, после того, как присоединились к России новые территории. Это первая мотивация, я бы сказал, мотивация, связанная с политическими амбициями. А вторая мотивация — это система личных убеждений и ценностей. И здесь, что называется, два в одном. По убеждениям они готовы принимать участие в СВО. Ну и второе — это является неким билетом, пропуском на следующие этажи политической власти нынешней России, которым они могут воспользоваться или будут пользоваться тогда, когда придет время делать следующий шаг в своей политической карьере».

Готовность отдельных чиновников побывать в зоне СВО, вне зависимости от их мотивов (будь то карьерные устремления или нравственные убеждения), как минимум заслуживает уважения, как проявление личного мужества.

В тоже время решения отдельных представителей власти, меняющих теплые кресла на передовую, не могут быть примером для всей армии российских чиновников. Просто потому, что кто-то должен заниматься решением повседневных задач в муниципалитетах, а работы на местах – по-прежнему хватает.

Анастасия Сливинская