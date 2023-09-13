Общество

«Дневной дозор»: Какова вероятность продолжения частичной мобилизации?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вероятности продолжения частичной мобилизации осенью 2023 года. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

21 сентября прошлого года неожиданностью для значительной части российского общества стало объявление частичной мобилизации. Для участия в специальной военной операции в ряды российской армии должны были мобилизовать 300 тысяч запасников.

Это событие повлекло за собой серьезный общественный резонанс. Начался очередной виток миграции населения, многие молодые люди уезжали из страны, чтобы избежать призыва. Аэропорты были забиты, а на границе с Грузией и Казахстаном образовались пробки. В начале ноября 2022 года набор военнослужащих завершился, однако указа об отмене частичной мобилизации не было.

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В течение года, прошедшего с событий осени 2022-го, в политических Telegram-каналах и некоторых СМИ периодически появлялись сообщения о том, что в связи с продолжением военных действий и необходимостью ротации мобилизованных российское общество снова ждет частичная мобилизация. В последнее время вбросы усилились, появилось мнение, что очередная волна пройдет после выборов.

Параллельно этим сообщениям власти неоднократно заявляли, что никаких оснований для частичной мобилизации пока нет.

10 сентября в России завершились выборы-2023, и мы решили выяснить, насколько реалистична вероятность второй волны частичной мобилизации? Необходима ли она? Готово ли общество ко второй волне? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Вероятность второй волны частичной мобилизации зависит от двух составляющих, объясняет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Во-первых, - от развития ситуации в ходе спецоперации. А во-вторых – от количества желающих пройти службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Набор контрактников как раз сейчас активно идет во всех регионах.

«В Российской Федерации была проведена частичная мобилизация. Это связано с тем, что идет специальная военная операция, и на четырех территориях субъектов Российской Федерации введено военное положение. Мобилизация — это по закону не только набор людского резерва в действующие вооруженные формирования, но и еще достаточно большой комплекс мероприятий, связанных с переводом, в том числе экономики Российской Федерации, на военные рельсы. Что касается возможности дополнительной мобилизации граждан в Вооруженные силы Российской Федерации, здесь, наверное, стоит вспомнить нашу историю. Мобилизация у нас проводится в Российской Федерации впервые за долгие годы, потому что первая мобилизация была проведена в период начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. И тогда она коснулась всего-навсего 14 возрастов, в отличие от сегодняшней российской мобилизации, когда проходит мобилизация не по возрасту, а по частным специальностям. И тогда она тоже проходила в 14, насколько я помню, военных округах из 17. Чем была вызвана мобилизация? Конечно же, наличием живой силы у противника и событиями, которые происходили на фронте. Думаю, что и сегодня мобилизация в любом случае будет зависеть от того, какая ситуация складывается на территории Украины. От этого достаточно серьезно будет зависеть необходимость проведения дополнительной мобилизации людского ресурса. С другой стороны, второй аспект, который сегодня для России достаточно важен, — это выполнение планов призыва на воинскую службу по контракту, которая тоже сейчас усиленно проводится в РФ во исполнение директивных документов главнокомандующего и министерства обороны. Если российская армия выполнит эту директиву полностью и ситуация на территории Украины будет такой же стабильной, как сейчас, то, наверное, но о какой новой мобилизации речи идти не может».

Также Дмитрий Шахов отметил, что распространение фейков о второй волне мобилизации – один из способов врагов России посеять панику в нашем обществе.

«Вопрос дополнительной мобилизации сейчас активно используется всевозможными фейковыми каналами. Это делается специально, чтобы раздраконить население Российской Федерации, создать панику. Но в любом случае, я хочу сказать, такая мера борьбы той стороны против российского населения будет использоваться всегда».

По официальным данным, продолжение частичной мобилизации не предвидится, утверждает полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. По его словам, об этом часто говорит глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Я постоянно слушаю председателя Картаполова, который в Государственной Думе. Он почти каждый день напоминает (ему задают такие вопросы), говорит, что очередной волны мобилизации не предвидится. А больше что я могу сказать, как говорится, если у нас генерал-полковник Картаполов об этом говорит в Государственной Думе?»

Вторая волна частичной мобилизации вполне может быть. Зависеть это будет от того, как будут развиваться события на Украине, считает экс-командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов. По его словам, не стоит исключать вероятность даже всеобщей мобилизации.

«Я вам здесь подробности не скажу. Вторая волна может быть, потому что мы не знаем, чего предпримет НАТО в отношении нас. Если они попрут все, конечно, придется мобилизовывать. Еще и всеобщую придется объявлять мобилизацию».

Если будет принято решение о продолжении частичной мобилизации, поддержка семьям мобилизованных будет оказываться в необходимом объеме, рассказала председатель общественного совета «Женского движения "Единой России"», руководитель регионального центра добровольчества, депутат Псковской гордумы Алеся Михачева.

«Я со своей стороны могу сказать только, что какое бы решение не было принято по вопросу мобилизации, мы будем дальше продолжать работать по своей части».

По словам известного российского политолога Игоря Минтусова, частичную мобилизацию официально никто не отменял. На его взгляд, скорее всего акцента на резкую вторую волну не будет, процесс будет идти постепенно, чтобы сильно не тревожить общество.

«На самом деле мобилизацию никто не отменял, она продолжается. Другое дело, что неизвестны масштабы, неизвестны конкретные цифры — какое количество людей мобилизуют и из каких регионов. Поэтому вторая волна — это такая метафора, образ. Имеется в виду, когда будет резкое увеличение мобилизованных. Здесь сказать очень сложно, процесс идет. Я думаю, что акцентировать внимание на том, что начинается вторая волна, никто не будет, чтобы не усиливать напряженность и волнение каких-то групп населения. Мобилизация будет спокойно идти, где-то будет увеличиваться количество. Но, повторяю, акцентирования внимания не будет, это будет из разряда государственной тайны. Напряжение будет расти, но достаточно медленно, поступательно, поэтому резкого всплеска и резкой волны, я думаю, не будет. Все будет идти постепенно».

В прошлом году частичная мобилизация стала неожиданностью для многих граждан, не все соотечественники были готовы к такому развитию событий, что привело к всплеску тревожности в обществе. Некоторые эксперты считают, что власти сделали правильные выводы, и если в ходе спецоперации вооруженным силам потребуются дополнительные силы для обеспечения ротации мобилизованных – потребность будет закрыта за счет активного набора на службу по контракту.

Анастасия Сливинская