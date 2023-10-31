Общество

Игорь Иванов принимает участие в праздничном заседании профсоюзов в Москве

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сегодня, 1 ноября, принимает участие в праздничном заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В заседании также принимают участие члены правительства РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители профсоюзных центров и отраслевых профсоюзов, ректорат Академии труда и социальных отношений и Санкт-Петербургского государственного университета, ветераны профсоюзного движения и другие приглашённые.

Основной вопрос: «От советских профсоюзов к современным профсоюзам России». В качестве докладчика выступает председатель ФНПР Михаил Шмаков.