Общество

Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове

Семинар-практикум «Социальные проекты общероссийского профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика» стартовал в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В семинаре принимают участие представители органов власти Псковской области, представители Центрального комитета профсоюза работников образования и науки в СЗФО, председатель Псковского облсовпрофа, председатели территориальных объединений профсоюза в СЗФО и профсоюзный актив.

Пять дней участники будут работать в рамках семинара. Плодотворная и насыщенная программа разработана организаторами.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что социальное партнерство с профсоюзом народного образования и науки области работает в полной мере. «Мы занимаемся решением общих задач и проблем. Данная встреча — это не только обмен опытом, это обмен лучшими практиками, эффективными моделями работы с нашими педагогами. Желаю семинару удачной и успешной работы», - сказала первый вице-губернатор.

«Высокий уровень социального партнёрства — это когда после плотной дискуссии, обмена опытом с коллегами в рамках семинара-практикума мы вместе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой можем выдохнуть и несколько минут потанцевать с профсоюзным активом», - отметил лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.