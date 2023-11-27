Общество

Профсоюзные юристы СЗФО завели свой Telegram-канал

Специальный Telegram-канал для распространения информации и обмена опытом завели для профсоюзных юристов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Такое решение принято по результатам проведения Северо-Западного юридического семинара-совещания, который состоялся 22 ноября в онлайн-формате.

От псковского профобъединения в мероприятии приняли участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, главный правовой инспектор инспекции труда Ирина Иванова и руководитель инспекции труда Наталья Лепаловская.