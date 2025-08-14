Псковcкая обл.
Общество

Более 200 правонарушителей задержали частные охранники с начала года

14.08.2025 19:31|ПсковКомментариев: 0

Совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Василия Софина состоялось в Пскове сегодня, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В совещании приняли участие представители министерства области, прокуратуры, регионального УМВД, руководители частных охранных организаций. Они обсуждали результаты работы подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по контролю за частной охранной деятельностью, порядок определения начальной (максимальной) цены контракта по оказанию охранных услуг. Участники встречи отметили, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

«За семь месяцев частными охранниками задержан 201 правонарушитель, в том числе 13 человек за совершение преступления, 92 - за административные правонарушения», - рассказали в управлении Росгвардии.

 

Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы профессиональной подготовки частных охранников и участие частных охранных организаций в обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения Дня Знаний, Единого дня голосования.

В заключении отличившиеся представители частных охранных организаций получили поощрение.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
