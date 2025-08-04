Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет с владимирским «Торпедо»

В понедельник, 11 августа, футбольная команда «Луки-Энергия» на стадионе «Экспресс» проведёт домашний матч 18-го тура LEON-первенства по футболу среди команд второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2025 года с владимирским «Торпедо», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Великолукские футболисты 16 раз встречались с торпедовцами в рамках первенства. «Луки-Энергия» одержала 6 побед, 2 игры завершила вничью и в 8 матчах успеха добивался соперник.

В 8 домашних матчах у великолучан 4 победы, одна ничья и 3 поражения.

«Луки-Энергия» приглашает всех на стадион, чтобы поддержать футбольную команду.

Вход на стадион платный для всех, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе. Билет можно приобрести в кассе стадиона за наличный расчёт.

Игра с «Торпедо-Владимир» начнётся в 18:00.