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Политика

Юрий Ильин опережает Наталью Козлову на предварительном голосовании «Единой России» в Опочецком районе

03.06.2018 21:35|ПсковКомментариев: 9

854 жителя Опочецкого района (84,98%) высказались за выдвижение действующего главы Юрия Ильина кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах руководителя муниципалитета. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

225 избирателей (22,39%) проголосовали за другого участника – первого заместителя директора Центра образования района Наталью Козлову.

Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Опочецком районе приняли участие 1005 граждан.

Теги: #Единая Россия #Выборы 2018 #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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