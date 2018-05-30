Политика

Юрий Ильин опережает Наталью Козлову на предварительном голосовании «Единой России» в Опочецком районе

854 жителя Опочецкого района (84,98%) высказались за выдвижение действующего главы Юрия Ильина кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах руководителя муниципалитета. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

225 избирателей (22,39%) проголосовали за другого участника – первого заместителя директора Центра образования района Наталью Козлову.

Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Опочецком районе приняли участие 1005 граждан.