Политика

Александр Котов: Чем больше избирателей примут участие в предварительном голосовании, тем точнее будет выбор «Единой России»

Чем больше избирателей примут участие в предварительном голосовании, тем точнее будет выбор «Единой России» по определению своих кандидатов для последующего выдвижения в главы семи районов и депутаты областного Собрания по округу №12. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявил лидер псковских «единороссов» Александр Котов.

«Это для нас очень важный этап - таким образом мы обращаемся к избирателям, чтобы они помогли нам определить своих кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах», - отметил он и выразил надежду на то, что на предварительное голосование, которое проводит «Единая Россия» 3 июня, придет большое число граждан.

«Сегодня проходит предварительное голосование, по результатам которого мы определим победителя и, соответственно, наших кандидатов, которые от партии будут выдвинуты на выборах глав семи районов и довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №12, - сказал Александр Котов. - Мы на протяжении последних лет очень четко выдерживаем принцип, чтобы кандидатом от партии стал именно тот участник, который победил на предварительном голосовании, что вызывает доверие участников к этой процедуре».

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского, Стругокрасненского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского и Опочецкого районов могут до 20:00. Для них открыты 34 счетных участка.

Также принять участие в предварительном голосовании по довыборам депутата Псковского областного Собрания могут жители областного центра - домов по нечетной стороне Рижского проспекта от 81 до 95-го, а также №№73, 75, 77, 79, 79а; домов по чётной стороне улицы Рокоссовского от 2 по 26а и №№32, 34, 40, 40а, 40в; домов №№ 64, 66, 70, 72, 79, 81 по улице Коммунальной. Изъявить свою волю они могут в Родинском сельском доме культуры.

Ранее сообщалось, что за право участвовать от «Единой России» в довыборах депутата регионального парламента решили бороться пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии кандидата на пост главы Псковского района вошли семь человек: заместители главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев и Святослав Колинко, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов, директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский, директор Тямшанской гимназии Наталья Фёдорова, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Стругокрасненского района желают руководитель муниципалитета Александр Волков и директор ООО «Стромпесок» Анатолий Васильев.

В Великолукском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета претендуют трое: глава района Сергей Петров, его советник Владимир Иванов и временно неработающий Владимир Спиридонов.

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Красногородского района используют руководитель муниципалитета Валентина Понизовская и директор Центра социального обслуживания района Марина Осипова.

Участники предварительного голосования по выборам главы Невельского района - первый заместитель главы района Олег Майоров и директор МУП «Теплосети» Александр Бонев.

Стать победителем предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Локнянского района рассчитывают действующий глава района Нина Степанова и глава городского поселения «Локня» Станислав Андреев.

Участвовать в выборах главы Опочецкого района в качестве кандидата от «Единой России» хотят руководитель муниципалитета Юрий Ильин и первый заместитель директора Центра образования района Наталья Козлова.