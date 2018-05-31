Общество

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие около 6 тысяч жителей Псковской области

По состоянию на 14.00 явка на предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на довыборы в региональный парламент и выборы глав семи районов Псковской области составила 5,42%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

За первые четыре часа работы счетных участков проголосовали 5 952 человека. Так, за участников предварительного голосования по выборам главы Псковского района проголосовали 2959 человек (9,36%), за претендентов стать кандидатом от партии на довыборах в депутаты областного Собрания по округу №12 – 1660 человек (6,64%)

В Стругокрасненском районе свое мнение на предварительном голосовании по выборам руководителя муниципалитета выразили 564 человека (5,89%).

573 великолучанина (3,30%) пришли на счетные участки предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» в главы района.

Явка в Красногородском районе, где тоже проходит предварительное голосование по выборам главы района, к 15:00 достигла 3,90%, проголосовали 242 избирателя.

В Невельском районе счетные участки предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидата в главы района посетили 769 человек (3,39%)

Явка в Локнянском районе на 15:00 составила 4,31%, 342 местных жителя решили помочь «Единой России» определиться со своим кандидатом в руководители муниципалитета.

Свое предпочтение на предварительном голосовании по выборам главы Опочецкого района выразили 503 (3,48%) избирателя.

Напомним, отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского, Стругокрасненского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского и Опочецкого районов могут до 20:00. Для них открыты 34 счетных участка.

Добавим, на базе регионального исполкома работает «горячая линия». Позвонив по номеру телефона 8(8112) 72-74-09, граждане могут уточнить информацию по предварительному голосованию и сообщить о возможных нарушениях.