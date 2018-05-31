Более 9 тысяч жителей Псковской области помогли «Единой России» определить кандидатов на выборы

По данным на 18.00 явка на предварительном голосовании по определению кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы выросла до 8,28% - проголосовали 9 тысяч 98 граждан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
В частности, свою волю на предварительном голосовании по выборам главы Псковского района уже изъявили 4 тысячи 338 человек (13,72%), на предварительном голосовании по довыборам в областное Собрание депутатов по округу №12 – 2 тысячи 484 избирателя (9,93%).
Счетные участки для предварительном голосовании по выборам главы Стругокрасненского района посетили 715 человек (7,47%%); по выборам главы Великолукского района - 1054 граждан (6,07%).
В предварительном голосовании по выборам главы Красногородского района приняли участие 369 избирателей (5,94%), по выборам главы Невельского района - 1 тысяча 201 местный житель (5,30%). За участников предварительного голосования по определению кандидата от партии в главы Локнянского района проголосовали 528 человек (6,65%).
Явка на предварительном голосовании по выборам главы Опочецкого района к 18:00 составила 6,17%, на счетные участки пришли 893 гражданина.
Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского, Стругокрасненского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского и Опочецкого районов могут до 20:00. Для них открыты 34 счетных участка.
Добавим, на базе регионального исполкома работает «горячая линия». Позвонив по номеру телефона 8(8112) 72-74-09, граждане могут уточнить информацию по предварительному голосованию и сообщить о возможных нарушениях.