Общество

Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области приблизилась к 7%

К 16:00 явка на предварительном голосовании «Единой России» по выборам глав семи районов Псковской области и довыборам в региональный парламент по округу №12 составила 6,96%. Проголосовали 7 тысяч 639 человек. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

На предварительном голосовании по определению кандидата от партии в главы Псковского района явка достигла 11,58% - на счетные участки пришли 3 тысячи 661 человек, по выбору кандидата от «Единой России» в областное Собрание по округу №12 – 8,61%, проголосовали 2 тысячи 153 избирателя.

В предварительном голосовании по выборам главы Стругокрасненского района приняли участие 685 местных жителей (7,16%).

Счетные участки в Великолукском районе к 16:00 посетили 807 человек, явка здесь достигла 4,65%.

На предварительное голосование по выборам главы Красногородского района свою позицию выразили 289 граждан (4,65%).

На счетных участках в Невельском районе побывал 961 человек (4,24%).

По данным на 16:00 явка на предварительное голосование по выборам главы Локнянского района составила 5,81% - проголосовал 461 избиратель.

Свое мнение на предварительном голосовании по выборам главы Опочецкого района высказали 775 человек (5,36%).