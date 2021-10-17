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Происшествия

Два псковича отправятся в колонию на 8 лет за незаконную химию

18.10.2021 13:38|ПсковКомментариев: 0

Два псковича отправятся в колонию на 8 лет за незаконное производство наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что в период до 22 марта 2020 года в помещении нежилого здания в Пскове житель областного центра и его сообщник из Псковского района занимались изготовлением мефедрона. Затем их обнаружили сотрудники регионального УКОН УМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления по части 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил им наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 лет каждому. Отбывать его они будут в колонии строгого режима.

Теги: #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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