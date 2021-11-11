Происшествия

Псковская полиция получила более 10 сообщений о незаконном обороте наркотиков

Более 10 сообщений о незаконном обороте наркотиков приняла полиция от жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Информация поступала в рамках второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая проходила на территории региона с 18 по 29 октября.

Всего в адрес полиции, органов исполнительной власти региона, учреждений здравоохранения поступило 65 обращений. Так, 11 из них — с информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, 33 – по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых граждан, 21 – о распространении пронаркотического контента в интернете.

В полиции напомнили, что о фактах незаконно оборота наркотиков или их употребления можно сообщать по телефонам: 59-22-33, 66-16-49.