Происшествия

Постройка сгорела на улице Фестивальной в Острове

Хозяйственная постройка сгорела на улице Фестивальной в Острове в ночь на 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 2:25. Сгорела хозяйственная постройка. Предполагается, что причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки. От распространения огня смогли спасти жилой дом.

А 23 июня в 18:21 поступило сообщение о возгорании в деревне Подсевы Порховского района. Сгорело бесхозное строение. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 23:13 стало известно о пожаре на улице Береговой в Пыталово. В хозяйственной постройке огонь повредил чердачное помещение. Предположительно, причина – неисправность печного оборудования. От огня смогли спасти баню.