Происшествия

Кражу рыболовных снастей на 20 тысяч рублей раскрыли в Великолукском районе

Кражу рыболовных снастей раскрыли по горячим следам полицейские в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По версии следствия, ночью 10 февраля из бани у дома в деревне Бардино был похищен комплект рыболовных снастей. Злоумышленник проник в баню через незапертую дверь Причиненный владельцу ущерб составил 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Великолукский», установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный ранее судимый житель Великолукского района, мужчина 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Похищенные снасти, которые злоумышленник намеревался продать, изъяты. Проводится расследование.