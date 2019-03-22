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Михаил Ведерников: На гдовскую дорогу смотреть больно

Псковская область занимает третье место по протяженности автомобильных дорог в Северо-западном федеральном округе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 марта, сообщил на заседании администрации региона руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По ее словам, в 2018 году было направлено 5 млрд 325 млн рублей на ремонт автомобильных дорог области, отремонтировано 164 км региональных дорог. В 2019 году на ремонт выделено 5 млрд 800 млн рублей.

Борис Елкин отметил, что 9 мостов будет отремонтировано в 2019 году, продолжится реконструкция 2 автодорог, в рамках приграничного сотрудничество с Эстонией и Латвией.

600 млн рублей направлено на строительство Северного обхода. При этом Борис Елкин отметил , что пока данного финансирования недостаточно.

Планируется отремонтировать 126 дорог в 2019 году, особую проблему представляет гдовское направление.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что на гдовскую дорогу «смотреть больно», требуется незамедлительный ремонт.

Спикер областного Собрания Александр Котов призвал реагировать на обращения граждан по вопросам состояния дорог, также обратил внимание профильного комитета на состояние дорог в Стругокрасненском и Плюсском районах.

Елкин заявил, что проблемных вопросов в отношении псковских дорог много.