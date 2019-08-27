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Определен подрядчик, который займется реконструкцией улицы Леона Поземского в Пскове

После трех неудачных аукционов наконец-то определен подрядчик, который возьмет на себя работы по реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове (от Троицкого моста до границ города Пскова (1 этап) в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский»).

Как сообщается на сайте госзакупок, победителем четвертого аукциона стала местная компания - ООО «Эгле». Итоги конкурса подведены сегодня, 28 августа, в 17:38.

На участие в аукционе была подана только одна заявка. Конкурсная комиссия признала единственного участника и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе.

Отметим, что ранее компания «Эгле» выполняла в Пскове работы по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих территорий.

Напомним, торги по реконструкции улицы Поземского с прилегающими территориями трижды были признаны несостоявшимися - на аукцион не заявились ни местные, ни иногородние компании. Деньги на реконструкцию выделяются по федеральной программе. Начальная цена контракта – 354,4 млн рублей.

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В список контракта включены следующие объекты:

улица Леона Поземского включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы

подход к Советскому (Троицкому) мосту

сквер околообъекта культурного наследия (далее ОКН) федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда»(ул. Л. Поземского, 7)

площадка перед ОКН федерального значения «Церковь Ильинская»(ул. Волкова, 9а)

ул. Олега Кошевого (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской)- примыкание

ул. Набат (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской)

проезд к районной поликлинике (ул. Школьная, 24) с ул. Л.Поземского

ул. Герцена, тротуары, обустройство велодорожек,

набережная реки Псковы (от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей))

Техническое задание, ведомость объемов работ, проектно-сметную документацию разработало ООО «СтройДорМост Проект» в 2018 году.