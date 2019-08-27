Определен подрядчик, который займется реконструкцией улицы Леона Поземского в Пскове

После трех неудачных аукционов наконец-то определен подрядчик, который возьмет на себя работы по реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове (от Троицкого моста до границ города Пскова (1 этап) в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский»).
Как сообщается на сайте госзакупок, победителем четвертого аукциона стала местная компания - ООО «Эгле». Итоги конкурса подведены сегодня, 28 августа, в 17:38.
На участие в аукционе была подана только одна заявка. Конкурсная комиссия признала единственного участника и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе.
Напомним, торги по реконструкции улицы Поземского с прилегающими территориями трижды были признаны несостоявшимися - на аукцион не заявились ни местные, ни иногородние компании. Деньги на реконструкцию выделяются по федеральной программе. Начальная цена контракта – 354,4 млн рублей.
В список контракта включены следующие объекты:
Техническое задание, ведомость объемов работ, проектно-сметную документацию разработало ООО «СтройДорМост Проект» в 2018 году.