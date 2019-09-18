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«Убитые дороги Пскова»: В УГХ нам сказали, чтобы мы со своими велодорожками ехали в свою Ригу

Активисты из общественного движения «Убитые дороги Пскова» поделились своим опытом общения с управлением городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова, на тему велодорожек. О нюансах обсуждения инициативы общественники рассказали 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В УГХ нам ответили о велодорожках: «Что вы нам все о своей Риге рассказываете? Вам нравится - вот и езжайте с этим всем в свою Ригу», - подчеркнул Дмитрий Цопов.

Слова общественника подтвердили и его коллеги, Николай Мельков и Максим Пушкин.

«Когда возник вопрос о создании велодорожек, представители УГХ сказали, что у нас тесная историческая застройка и велодорожки внедрить нельзя. Однако, например, в центральной части Риги делаются велодорожки и на узких дорогах», - заключил Максим Пушкин.