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Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы

Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы и проблемы с канализацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В ходе рабочего выезда глава города Елена Полонская совместно с депутатом областного Собрания Алексеем Севастьяновым обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий с жителями микрорайонов Кресты, ДОС 107 и 120. В выезде также приняли участие представители подрядной организации и «Горводоканала».

Жители дома №107 обратились к главе города и подрядчику с просьбой благоустроить территорию за домом. Ранее во дворе дома подрядчик провел работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», и жители остались довольны их результатами. Глава Пскова вместе с управлением городского хозяйства рассмотрит возможность подсыпки щебнем территории за домом.

Жители дома №120 обратились к Елене Полонской с вопросом технической изношенности канализационно-насосной станции. Представитель «Горводоканала» отметил, что проектно-сметная документация для новой станции уже готова, но необходимы денежные средства на реконструкцию. Вопрос о включении данного объекта в список первоочередных мероприятий при формировании бюджета года проработает депутатский корпус.

Также жители попросили оказать помощь в благоустройстве дворовой территории. На это глава города предложила жильцам подать заявку в программу «Формирование комфортной городской среды».