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Принят закон о штрафах за нарушения при техосмотре

Госдума приняла законы о повышенной ответственности за отсутствие техосмотра и об увеличенных штрафах для компаний, работающих в этой сфере не по правилам. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Документы призваны послужить повышению безопасности на дорогах, сообщает «РГ».

Что касается автомобилистов, то для них повышаются штрафы за езду без оформленной диагностической карты. Вместо нынешних 500-800 рублей за такое нарушение будет грозить штраф в размере до двух тысяч рублей. При этом исключается возможность повторного (в течение 24 часов) привлечения к административной ответственности за езду без техосмотра.

Отдельный штраф оператор получит за передачу в единую систему сведений о техосмотре автомобиля, который в действительности его не проходил. На граждан он составит до 10 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч, для юрлиц - до 300 тысяч.

Повторные административные правонарушения требований законодательства в области технического осмотра влекут наложение следующих взысканий: на граждан - в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч.

Закон вступает в силу по истечении года после дня его официального опубликования.

Ранее Госдума приняла базовый закон в этой сфере. Закон, в частности, вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра, а также оформление диагностических карт в электронном виде.