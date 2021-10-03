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ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни

В период нерабочих и праздничных дней ГИБДД усилит работу на дорогах. Инспекторы будут обращать внимание, в первую очередь, на состояние водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По статистике, в выходные дни водителей, которые водят машину в нетрезвом виде, больше, чем в будни. И больше происшествий на дорогах случается именно в выходные дни. При этом повышается тяжесть последствий этих аварий, отметили в ведомстве.

«В этой связи ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом не только исключить сами факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию», - призвали в ведомстве.

Водителей Псковской области убедительно просят помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. «В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни!» - подчеркнули в ГИБДД.