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В результате столкновения трех машин в Островском районе погиб человек, четверо пострадали

Сегодня, 10 августа, около 10.45 на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб и 4 пострадали, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из группы «Жесть по-Псковски».

Произошло столкновение автомашин «Киа», «Мицубиси» и грузовика «Вольво». Водитель «Мицубиси» погиб на месте, в автомобиле «Киа» 4 пострадавших, в том числе мальчик 9 лет.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.