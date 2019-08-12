Происшествия

Труп одного из участников резонансного ДТП в Островском районе обнаружен у 9-этажки в Пскове

11 августа у дома 26 по улице Красноармейской в Пскове прохожим был обнаружен труп мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, на теле повреждения, характерные для падения с высоты.

Как отметили в следственном управлении, мужчина в этом доме не проживал. По предварительным данным, скончавшийся накануне стал участником ДТП с пострадавшими, произошедшего в Псковской области.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, речь идет об аварии, случившейся в субботу, 10 августа, на 328-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Островском районе. Скончавшийся мужчина, по информации источников ПЛН, - водитель грузовика «Вольво».

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Напомним, по предварительным данным, автомобиль «Мицубиси» двигался в сторону Пскова и выехал на встречную полосу движения. Увидев опасность, водитель грузовика «Вольво» стал съезжать на обочину, из-за чего столкновение стало касательным. За грузовиком ехала «Киа», которая столкнулась с «Мицубиси» лоб в лоб.

Водитель «Мицубиси» скончался на месте, в «Киа» пострадали 4 человека: двое мужчин, женщина и ребенок 9 лет.