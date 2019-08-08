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Стали известны подробности страшной аварии в Островском районе. ФОТО

Стали известны подробности аварии, случившейся сегодня в Островском районе, на 328 км трассы Санкт-Петербург - Невель. По предварительным данным, автомобиль «Мицубиси» двигался в сторону Пскова и выехал на встречную полосу движения. Увидев опасность, водитель грузовика «Вольво» стал съезжать на обочину, из-за чего столкновение стало касательным. За грузовиком ехала «Киа», которая столкнулась с «Мицубиси» лоб в лоб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из-за аварии полностью закрыта одна полоса движения, образовалась пробка примерно на 2 км.

Напомним, водитель «Мицубиси» скончался на месте, в «Киа» пострадали 4 человека: двое мужчин, женщина и ребенок 9 лет.

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Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.