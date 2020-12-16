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В Пскове на автомобиль сбросили пакет с водой

В Пскове автомобиль «Пежо» повредили выброшенным из окна пакетом с водой. Своими предположениями владелец машины сообщил в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее - группа «Жесть по-псковски»

По его словам, 1 июня с 7.00 до 18.00 на Сиреневом бульваре, 17 было разбито лобовое стекло «Пежо 308». «Предположительно, с балкона дома был скинут пакет с водой, так как вокруг валялось несколько пакетов, мокрые пятна вокруг. Капот машины тоже в брызгах. Может, кто видел, с какого балкона кидали?» - написал автовладелец.

Он добавил, что, по словам соседа, недавно на его автомашину тоже скинули пакет с водой, сработала сигнализация, но обошлось без повреждений,