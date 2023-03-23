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Интерактив: Детей полна на колёсах горница

В тесноте, да не в обиде - думал я по дороге на работу 23 марта. Спонсоры давки в автобусе на сегодня - учитель (или воспитатель) с толпой малышни. Куда с утра пораньше они отправились на маршрутке №52? История умалчивает. Но сам способ такой транспортировки детей на общественном транспорте едва ли кого-то оставит равнодушным!

Во-первых, дайте уже школе автобус! Почему целые классы и группы (явление, замечу, нередкое) перемещаются на городских автобусах, занимая половину, а то и весь (как сегодня) салон?! Пусть уж перевозят их цивилизованно, с комфортом, а главное - безопасно!

Из каждого утюга то и дело слышу про безопасность в школах - заборы, тревожные кнопки, рамки на входе и все такое. А тут банально посадить малышей на сиденья нет возможности! Что это за двойные стандарты? Дети ведь совсем низкие, даже за поручни толком ухватиться не могут, болтаются как колбаски по этому салону...

В общем, выражаю свое искреннее возмущение. На мой взгляд, тема важная и многим откликнется.

Макс, неравнодушный пскович