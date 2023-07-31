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Инспектор псковской ГИБДД: Детское кресло снижает тяжесть травм при ДТП на 70%

Детские удерживающие устройства снижают риск получения травм при дорожно-транспортных происшествиях не только с участием автомобилей, но и велосипедов, поэтому детские удерживающие устройства необходимы всем участникам дорожно-транспортного движения. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова.

«За первое полугодие зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 48 детей получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего участниками ДТП становятся дети в качестве пассажиров», – рассказала Елена Степанова.

В ДТП, продолжила Елена Степанова, статистикой зафиксирован только один случай перевозки детей без детского удерживающего устройства в категории от 7 до 12 лет. Дети до 7 лет все были пристегнуты.

«Сложно судить, что дети, которые были не пристегнуты, пострадали именно из-за этого, но, возможно, характер травм тут мог быть и ниже. Но факты того, что устройство спасало ребенка, безусловно, есть. Например, совсем недавно в Псковском районе, когда машина улетела под мост и перевернулась на крышу, ребенок был зафиксирован в детском удерживающем устройстве, и это его спасло», – поделилась капитан полиции.

Также Елена Степанова отметила, что детское кресло – это не 100-процентная гарантия. «Но все-таки исследования показывают более 70% снижения тяжести травм. Ребенок обычно отделывается ушибами, поскольку может удариться только об стекло или о переднее кресло благодаря сильной фиксации. Также и в случае летальных исходов это играет большую роль», – пояснила специалист.

Кроме того, Елена Степанова поделилась тем, как правильно перевозить детей на велосипеде: «Существуют определенные детские удерживающие устройства для велосипедов. Они также оборудованы ремнями безопасности. Помимо этого, необходимо надеть шлем. Это обязательные условия для перевозки детей на велосипеде. И здесь следует отметить, что перевозка детей таким образом возможна до определенного возраста. Это дошкольный и младший школьный возраст. Детей старше перевозить на велосипеде запрещено», - подчеркнула она.