Культура

«Волшебные звуки арфы» впервые прозвучат в Псковском колледже искусств

Концерт «Волшебные звуки арфы» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Класс арфы в колледже искусств был открыт в прошлом году впервые за всю историю существования музыкального колледжа в Пскове в связи с возобновлением деятельности струнного отделения. Руководитель — солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова.

«Теперь множество молодых музыкантов имеют возможность заниматься с музыкантами такого высокого уровня. У нас появился инструмент, появились желающие. Наша студентка четвертого курса Анастасия Михайловская уже является участницей оркестра Пермской оперы, будучи студенткой колледжа. В концерте также примут участие младшие ученики и дети из Санкт-Петербурга. Мы поддерживаем взаимосвязь между учебными заведениями и Петербурга, и Пскова», – рассказал заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Игорь Герасимов.

Концерт «Волшебные звуки арфы» пройдет в псковском колледже искусств по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2.

Начало концерта в 18.00. Вход свободный.