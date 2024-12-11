«Волшебные звуки арфы» впервые прозвучат в Псковском колледже искусств

Концерт «Волшебные звуки арфы» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Класс арфы в колледже искусств был открыт в прошлом году впервые за всю историю существования музыкального колледжа в Пскове в связи с возобновлением деятельности струнного отделения. Руководитель — солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова.
Концерт «Волшебные звуки арфы» пройдет в псковском колледже искусств по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2.
Начало концерта в 18.00. Вход свободный.