ЖКХ

Систему ливневой канализации в Пскове планируют восстановить за два-три года

Систему ливневой канализации в Пскове планируют восстановить за ближайшие два-три года. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий сегодня, 14 ноября.

Он напомнил, что городская ливневая канализация перейдет муниципальному предприятию «Горводоканал», которое будет заниматься водоотведением. «Это позволит начать глобальную работу по восстановлению канализации», - отметил руководитель УГХ.

Александр Грацкий пояснил, что ухудшение работы ливневой канализации в городе связано с тем, что система старая и изношенная, также есть проблемы по внутренней сети. В связи с этим в ближайшие годы будут проводиться работы по восстановлению сетей, в некоторых частях города увеличат диаметр труб.