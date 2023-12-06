«Дневной дозор»: Нужно ли сократить обязанности управляющим компаниям?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сокращения обязанностей управляющих компаний. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Госдуме предложили сократить обязанности управляющих компаний. Такую инициативу озвучила зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она считает, что следует оставить обязательными для всех управляющих компаний лишь работы по обеспечению безопасности. А все остальные функции разделить на три клиентских пакета – «эконом», «комфорт» и «премиум». Чтобы жильцы дома, в зависимости от того, что они хотят от «управляйки» и сколько готовы за это платить, могли бы выбирать тот или иной пакет.
По мнению Светланы Разворотневой, действующие тарифы на обслуживание и ремонт общедомового имущества не позволяют управляющим компаниям качественно выполнят свои обязанности. А жильцы многоквартирных домов при этом часто не готовы платить за слишком раздутый перечень услуг, закреплённый в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Зампред комитета указала на то, что такая инициатива активно обсуждается в Госдуме. Но пока правительство её не поддерживает. Мнения неоднозначны. С одной стороны, жильцы смогут меньше платить, а управляющие компании станут в хорошем смысле более разгруженными, чтобы уделять внимание тем услугам, которые действительно важны в конкретном доме. Но с другой стороны, если дать жильцам право выбирать, что будет, а что не будет делать в их доме «управляйка», не упустят ли они по незнанию из вида проблему, которая в теории может привести к печальным последствиям?
Так нужно ли всё-таки сокращать обязанности управляющих компаний? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Не поддерживает инициативу о сокращении обязанностей «управляек» директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. По его словам, подобное предложение выдает в инициаторах сторонних наблюдателей, не погруженных в проблематику.
Между тем руководитель управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков к идее, обсуждаемой в Госдуме, относится настороженно. Он указывает на то, что к вопросу уменьшения объёма работ управляющей компании нужно подходить ответственно. Потому что многие из жильцов многоквартирных домов – не строители и не разбираются в вопросах безопасной эксплуатации зданий. А значит, если и допускать формирование каких-либо пакетов услуг управляющих компаний, то возложить эту задачу необходимо на сведущих людей.
Если инициатива всё-таки найдёт поддержку, то кто будет определять, какой набор услуг нужен и важен для конкретного дома? Свой выбор будут делать жильцы или же им будут подсказывать? Такие резонные вопросы озвучил член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. По его замечанию, подобные перемены, вероятнее всего, приведут к еще большим проблемам для граждан, чем те, что существуют сейчас. И напротив, для управляющих компаний они могут стать удобной лазейкой, позволяющей уйти от ответственности.
Если деятельность управляющих компаний благодаря подобной инициативе станет более прозрачной, то это плюс. А если людям позволят, не выходя из дома, дистанционно выбирать пакеты услуг, то тем более. Таким мнением делился депутат Псковской городской думы, председатель думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской думы Юрий Бурлин.
Тем временем руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений города Пскова Наталья Старосельская считает подобную инициативу излишней.
По закону жильцы сейчас сами вправе корректировать перечень услуг, который оказывает управляющая компания. Правда, процедура это непростая. Поэтому практический смысл в этой инициативе есть только в том случае, если после изменения установится некий минимальный перечень услуг, которые будут оказывать управляющие компании вне зависимости от величины населённого пункта и категории дома. На это указывает Дмитрий Быстров – глава Островского района, ранее в течение нескольких лет возглавлявший региональный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Предложение сократить обязанности управляющих компаний вызывает неоднозначную реакцию не только в Госдуме, но и на региональном уровне. С опаской инициативу воспринимают даже сами представители «управляек». Ведь жильцы, скажем, по неопытности или из желания сэкономить на счетах от управляющих компаний, могут упустить действительно важный аспект. Тот, который влияет на безопасное и комфортное проживание в доме.
Если же идея всё-таки получит развитие, то к формированию так называемого «базового пакета» стоит привлечь рабочую группу специалистов сферы ЖКХ. Если и развивать это направление, то делать это так, чтобы у граждан не возникло ни соблазна, ни возможности сэкономить на чем-то действительно важном и нужном.
Светлана Пикалёва