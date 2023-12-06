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ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужно ли сократить обязанности управляющим компаниям?

06.12.2023 15:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сокращения обязанностей управляющих компаний. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Госдуме предложили сократить обязанности управляющих компаний. Такую инициативу озвучила зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она считает, что следует оставить обязательными для всех управляющих компаний лишь работы по обеспечению безопасности. А все остальные функции разделить на три клиентских пакета – «эконом», «комфорт» и «премиум». Чтобы жильцы дома, в зависимости от того, что они хотят от «управляйки» и сколько готовы за это платить, могли бы выбирать тот или иной пакет.

По мнению Светланы Разворотневой, действующие тарифы на обслуживание и ремонт общедомового имущества не позволяют управляющим компаниям качественно выполнят свои обязанности. А жильцы многоквартирных домов при этом часто не готовы платить за слишком раздутый перечень услуг, закреплённый в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Зампред комитета указала на то, что такая инициатива активно обсуждается в Госдуме. Но пока правительство её не поддерживает. Мнения неоднозначны. С одной стороны, жильцы смогут меньше платить, а управляющие компании станут в хорошем смысле более разгруженными, чтобы уделять внимание тем услугам, которые действительно важны в конкретном доме. Но с другой стороны, если дать жильцам право выбирать, что будет, а что не будет делать в их доме «управляйка», не упустят ли они по незнанию из вида проблему, которая в теории может привести к печальным последствиям?

Так нужно ли всё-таки сокращать обязанности управляющих компаний? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Не поддерживает инициативу о сокращении обязанностей «управляек» директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. По его словам, подобное предложение выдает в инициаторах сторонних наблюдателей, не погруженных в проблематику.

«Суть вопроса обслуживания заключается не в пакетах услуг. Есть набор инженерного оборудования, которое стоит внутри дома, и от этого набора инженерного оборудования все зависит. То есть, есть минимальный перечень, который сейчас утвержден и который совершенно всем понятен. А остальное все должно идти от инженерного состояния. Что надо поддерживать, в каком состоянии. Вот такой принцип работы должен быть».

Между тем руководитель управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков к идее, обсуждаемой в Госдуме, относится настороженно. Он указывает на то, что к вопросу уменьшения объёма работ управляющей компании нужно подходить ответственно. Потому что многие из жильцов многоквартирных домов – не строители и не разбираются в вопросах безопасной эксплуатации зданий. А значит, если и допускать формирование каких-либо пакетов услуг управляющих компаний, то возложить эту задачу необходимо на сведущих людей.

«Прорабатывать и включать необходимо не только вопросы касаемо уборки, например, каких-то косметических услуг. Там должны быть именно работы, которые бы обеспечивали безопасную и комфортную эксплуатацию. То есть люди могут, например, по своей какой-то неграмотности отказаться от подготовки дома к отопительному сезону, чего нельзя делать, потому что дом может оказаться без тепла. Или, например, в какой-то момент, когда необходимо будет это тепло включать, выскочат какие-то элементы, которые надо будет ремонтировать в сентябре, в октябре, в ноябре. Дом просто будет не подготовлен к отопительному сезону. Минимальный перечень работ и услуг, который у нас есть, предусматривает именно минимальный перечень работ и услуг. Я считаю, что он должен быть. Может быть, его в какой-то степени нужно переработать, но это должны делать не жильцы дома, а специалисты. Это должны делать не управляющие компании с жильцами, а профессионалы, которые проработают весь комплект и объем необходимых работ».

Если инициатива всё-таки найдёт поддержку, то кто будет определять, какой набор услуг нужен и важен для конкретного дома? Свой выбор будут делать жильцы или же им будут подсказывать? Такие резонные вопросы озвучил член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. По его замечанию, подобные перемены, вероятнее всего, приведут к еще большим проблемам для граждан, чем те, что существуют сейчас. И напротив, для управляющих компаний они могут стать удобной лазейкой, позволяющей уйти от ответственности.

«Я думаю, что это абсолютно бредовая история. Наши управляющие организации все свои обязанности и так не выполняют, никто ничего не делает, и никто не понимает, что делает управляющая организация. А если еще будут какие-то критерии, то будет очень много вопросов у жильцов. Это первое. Второе: есть перечень необходимых минимальных работ, которые в доме необходимо проводить. Меньше этого минимального перечня никто выполнять не имеет права, потому что это техническая часть вопроса, жизнь и здоровье людей, живущих в доме. Спрашивается, если, не дай бог, какая-то управляющая организация по своей неопытности, незнанию или по желанию решит, что она может сделать меньше минимального перечня, кто будет делать остальное, за чей счет это будет пополняться?»

Если деятельность управляющих компаний благодаря подобной инициативе станет более прозрачной, то это плюс. А если людям позволят, не выходя из дома, дистанционно выбирать пакеты услуг, то тем более. Таким мнением делился депутат Псковской городской думы, председатель думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской думы Юрий Бурлин.

«Сейчас многих не устраивает работа наших управляющих компаний, но это двухстороннее движение. Зачастую многие не готовы платить больше, либо не могут платить больше. И получается такая штука, что это нужно сделать в масштабах всей страны. В Мурманске свои условия, в Пскове - свои, в Москве - третьи. Очень большая проблема собрать людей, чтобы они что-то решили. До 20 квартир, а если 200 квартир, то любое изменение - это огромная задача для управляющих компаний. Многие просто вообще ничего не делают, лишь бы не ворошить этот улей».

Тем временем руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений города Пскова Наталья Старосельская считает подобную инициативу излишней.

«Собственники сами в состоянии разобраться с пакетом услуг. Управляющая компания сама уже, с учетом опыта работы на рынке, способна выступить с инициативой перед собственниками. Остается один нерешенный вопрос - это контроль со стороны надзорных органов за неисполнением действующих договоров и активная судебная практика в интересах собственников. Я считаю, что если не будет контроля, надзора, и активной судебной практики, ни одна инициатива не будет работать».

По закону жильцы сейчас сами вправе корректировать перечень услуг, который оказывает управляющая компания. Правда, процедура это непростая. Поэтому практический смысл в этой инициативе есть только в том случае, если после изменения установится некий минимальный перечень услуг, которые будут оказывать управляющие компании вне зависимости от величины населённого пункта и категории дома. На это указывает Дмитрий Быстров – глава Островского района, ранее в течение нескольких лет возглавлявший региональный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Если законодательно, грубо говоря, минимальный перечень установят, может быть, в этом есть логика, поскольку есть дома с благоустроенным жильем, допустим, в крупных городах и в районных центрах, а есть дома с печным отоплением, или с удобствами на улице, в сельской местности. Здесь, естественно, перечень тех услуг, которые осуществляет управляющая компания, разный. Начнем с того, что управляющие компании вообще не охотно туда выходят, поскольку в сельской местности, как они считают, невыгодно работать. И уже мы вынуждены муниципальное предприятие привлекать, заставлять их брать эти дома. Самая объективная и хорошая форма управления, которая может быть, мы о ней часто говорим, но понимаем, что тут должна быть какая-то инициатива самих жителей, - это ТСЖ. Допустим, когда жители сами собираются, сами видят, сколько этих средств, сами решают, куда тратить. Но не всегда в доме или в группе домов найдется лицо, которое вообще весь этот вал проблем охватит. И, собственно, есть управляющие компании, потому что формат непосредственного управления даже в доме не всегда имеет место быть, поскольку это время, силы, средства, и не найдется желающий».

Предложение сократить обязанности управляющих компаний вызывает неоднозначную реакцию не только в Госдуме, но и на региональном уровне. С опаской инициативу воспринимают даже сами представители «управляек». Ведь жильцы, скажем, по неопытности или из желания сэкономить на счетах от управляющих компаний, могут упустить действительно важный аспект. Тот, который влияет на безопасное и комфортное проживание в доме.

Если же идея всё-таки получит развитие, то к формированию так называемого «базового пакета» стоит привлечь рабочую группу специалистов сферы ЖКХ. Если и развивать это направление, то делать это так, чтобы у граждан не возникло ни соблазна, ни возможности сэкономить на чем-то действительно важном и нужном.

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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