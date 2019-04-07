Общество

Псков попросит у области средства на благоустройство дворов в 2019 году

Псков попросит у областных властей средства на благоустройство дворов в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы, которая проходит 10 апреля.

Как сообщил глава Пскова, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Иван Цецерский, адресов, по которым требуется незамедлительный ремонт дворов, в городе много: Гражданская, 20, Гоголя, 53, Лесная, 10, Мирная, 2, Петровская, 20, Юбилейная, 65-а, Достовалова, 1, Юбилейная, 73а, Рижский, 54 и 79, Октябрьский, 38, Стахановская, 15, Алехина, 2 и многие другие дворовые территории.

В рамках межбюджетных трансфертов по проекту «Городская среда» обозначены только средства на благоустройство общественных территорий. По выделению средств на дворы никаких нормативных документов нет. Эту проблему, по мнению Ивана Цецерского, следует решать с помощью областного комитета по строительству и ЖКХ и депутатов регионального парламента.

«Нам нужно срочно получить соответствующие параметры средств на дворы. Пока их нет. Сумма в 63 млн рублей в рамках программы «Городская среда», если не будет учитывать дворы, останется неосвоенной», - констатировал глава города, добавив, что на благоустройство общественных территорий города в этом году потребуется порядка 35 млн рублей.

Поэтому, по его словам, нужно в ближайшее время обратиться к председателю областного комитета Сергею Грахову «за срочным определением средств на благоустройство дворов, подготовить перечень дворов и проектно-сметную документацию и выставить ее на конкурсные процедуры в течение 3 дней». «Тянуть нам просто нельзя», - добавил Иван Цецерский, заметив, что излишки финансовых средств по городской среде перекинуть на дворы нельзя.

По его словам, в конце апреля в областном Собрании будет рассматриваться поправка в областной бюджет, по которой Пскову должны «перекинуть средства». С необходимостью обратиться в региональный парламент с просьбой ускорить вопрос. «Программа была выдвинута «Единой Россией», мы обещали людям сделать 200 дворов. Хорошо, если у нас за 20 перевалило. Люди нам поверили, кто-то свои деньги вложил, сам за свои деньги дворы благоустроил», - пояснил депутат.

Все конкурсные процедуры по дворам планируется завершить до 1 мая, чтобы выполнить благоустройство дворов до наступления неблагоприятной погоды.