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Общество

Благоустроенный сквер появится у псковского детского сада «Кораблик»

06.08.2019 16:36|ПсковКомментариев: 0

В этом году в Пскове будет благоустроена территория общего пользования между домами №26 по улице Коммунальной, №27 по улице Народной и детским садом «Кораблик». Работы будут проведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, конкурс на определение подрядчика уже разыгран, им стало ООО «Спецдор 60». Перед началом работ на объекте состоялась встреча жителей микрорайона с представителями управления городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организации и депутатом избирательного округа округе №8, в котором находится будущий сквер, и. п. главы города Пскова Еленой Полонской.

«Все мы с вами помним историю, когда в 2017 году мы подавали коллективную заявку в программу «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство этой территории. Отдельное спасибо за активную работу жильцам домов №24, 26 и 28 по улице Коммунальной, №№27 и 29 по улице Народной, в результате которой было собрано более 700 подписей за проект», - подчеркнула Елена Полонская и напомнила, что в прошлом году были заасфальтированы пешеходные дорожки, которые полностью повторили «народные тропы», отремонтированы опоры освещения, спилены аварийные тополя и санированы зеленые насаждения.

В этом году начинается вторая очередь благоустройства общественного пространства. Предстоит укладка пешеходной дорожки до дома №28 по улице Коммунальной, ремонт проезда в торцах домов №№26, 27, 29 по улице Коммунальной, создание парковки рядом с Коммунальной, 22а, ремонт проезда вдоль домов №29/31 и 31 по Рижскому проспекту с заменой бордюра и обустройством парковочных мест. Также планируется установка новых контейнерных площадок у домов №№24 и 28 по улице Коммунальной.

Кроме того, проектом предусмотрена установка скамеек и урн, детской и воркаут-площадок на резиновом покрытии и обустройство зоны отдыха для пожилых людей. Старое игровое оборудование будет демонтировано, также будет заменено ограждение детского сада «Кораблик».

Отметим, что зеленая зона у детского сада «Кораблик» находится в микрорайоне плотной многоэтажной застройки и пока используется только для транзита псковичей между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Для многих жителей близлежащих районов это дорога в городскую и детскую областную больницы, перинатальный центр.

«Я рад, что теперь возле наших домов появится новый сквер, где будут установлены детская площадка и тренажеры. У меня маленький ребенок, ему 2,5 года, сейчас нам приходится ходить к гостинице «Рижской», чтобы поиграть. А скоро возле нашего двора появится современная детская площадка», - поделился председатель Совета многоквартирного дома №28 по улице Коммунальной Алексей Ополченский.

«Создать на этом пустыре сквер - была наша инициатива, - рассказывает жительница дома №26 по улице Коммунальной Лора Яблонская. - За последнее время проделана колоссальная работа, чтобы наше желание стало реальностью. Мы благодарны нашему депутату Елене Александровне Полонской за помощь. Благодаря ей наш проект поддержали и выделили финансирование. На будущее хочется, чтобы возле детского сада и школьного стадиона строители сделали пешеходные дорожки. Их здесь очень не хватает. Также мы просим сделать дорожку от магазина «Ласточка» до дома № 28 по улице Коммунальной. Необязательно укладывать асфальт, достаточно просто засыпать щебнем и укатать катком».

«Если бы мы не задумали здесь сквер, тут просто мог бы появиться дом, который закрыл бы нам солнце. Место хорошее, очень рада, что оно будет благоустроено. Здесь хватит места и родителям с детьми, и молодежи, и нам, пожилым людям. Каждому будет отведен свой уголок», - отметила жительница дома №27 по улице Народной Вера Симагина.

В ходе встречи инициаторы благоустройства смогли задать интересующие их вопросы о начале ремонтных работ и сроках их окончания, о том, кто будет содержать будущий сквер и ухаживать за высаженными растениями. Прозвучали и новые предложения от жителей округа по благоустройству дворов, не вошедших в программу. Елена Полонская посоветовала им готовить новые заявки и собирать подписи. Дополнительный прием начнется в управлении городского хозяйства с 1 сентября.

Кроме того, было принято коллегиальное решение еженедельно собираться в будущем сквере, чтобы контролировать ход ремонта и при необходимости корректировать действия подрядчика.

Отметим, что всего в Пскове в этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, пространство у детского сада «Кораблик» и сквер «Техническая, 14». Средства на реализацию проектов выделены из бюджетов трех уровней в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

Теги: #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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