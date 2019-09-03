Общество

Осенний месячник пройдет в Пскове с 1 по 31 октября

Месячник по благоустройству и санитарной уборке территории Пскова состоится с 1 по 31 октября. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Руководителям организаций, расположенных на территории города, рекомендовано провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий, управлению городского хозяйства надлежит обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке города.

Вывоз мусора будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.

МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» обеспечат участников месячника необходимым инвентарем и будут осуществлять сбор мусора в контейнеры, предоставленные Региональным оператором.