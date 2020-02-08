Общество

Ожидающие ремонта территории на дальнем Завеличье осмотрели псковские депутаты

Территории на дальнем Завеличье, которые будут отремонтированы в этом году, осмотрели депутаты Псковской городской Думы. В контрольном выезде приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутат Ольга Федорова, сотрудники Управления городского хозяйства, директор ООО «Район № 13» Владимир Красовский, активисты и жители округа № 7, сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Как сообщила в начале встречи Елена Полонская, такие выезды планируется сделать регулярными для того, чтобы вместе с жителями осматривать объекты, ремонт которых запланирован в текущем году.

«Возможно, по итогам осмотра мы с вами выработаем совместные предложения по корректировке проектно-сметной документации, которые направим в администрацию города. Важно и то, что вы вместе со своим депутатом будете осуществлять контроль за ходом ремонтных работ на территории округа», - подчеркнула глава Пскова.

Первым объектом, который осмотрели участники контрольного выезда, стал Гаражный проезд. В этом году его планируется отремонтировать и сделать «дублером» Рижского проспекта после того, как на участке проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной также будут проведены ремонтные работы.

Как пояснил представитель УГХ, изначально расширение Гаражного проезда не предполагалось, речь шла только о ремонте дорожного полотна. Однако Елена Полонская отметила, что без расширения Гаражный проезд не сможет стать полноценным «дублером» Рижского проспекта. Она также согласилась с местными жителями, что на этом участке улично-дорожной сети города необходимо обустройство пешеходной зоны и установка светофоров, и поручила внести эти замечания в протокол с последующей передачей в администрацию Пскова.

Далее участники встречи осмотрели территорию у детского сада № 1 «Аистенок» и обсудили вопрос организации подъезда к дошкольному учреждению для карет «скорой помощи» и пожарных машин. После этого они отправились в сквер, расположенный около детского сада и разделяющий улицы Доставалова, Шестака и Генерала Маргелова.

По словам местных жителей, его территория уже не первый год находится в заброшенном состоянии и частично заросла борщевиком. Кроме того, там регулярно возникают стихийные свалки. В ответ глава Пскова сообщила, что в настоящее время готовится передача этого земельного участка из ведения Министерства обороны муниципалитету, и как только это произойдет, городские власти приступят к решению вопроса по благоустройству данного сквера.

Также участники выезда осмотрели нестационарные торговые павильоны возле дома № 9 по улице Генерала Маргелова, убедившись, что незаконно установленный там ларек к настоящему времени демонтирован, и обсудили вопрос ремонта междворового проезда к домам №№ 17, 19 по улице Генерала Маргелова и дому № 28 по улице Шестака. На участке улицы Народной от домов 24 - 57 до пересечения с Рижским проспектом они ознакомились с объемом запланированных на этот год работ по обустройству пешеходной зоны, в ходе которого также будет произведена замена бордюрного камня.

В плане контрольного выезда значился и осмотр строящегося школьного стадиона при лицее «Развитие». Как пояснили представители компании-подрядчика, нынешние погодные условия позволяют строителям работать в том же режиме, что и в теплое время года.

Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан в октябре 2020 года, но в ответственной за выполнение работ компании надеются, что смогут завершить его досрочно - к 1 сентября.

«Мы приехали в рамках контроля за строительством и реконструкцией объектов города, и не зря. Сегодня прозвучало много интересных мыслей и конструктивных предложений. Отрадно, что подрядчики четко ответили на все волнующие и жителей и власти вопросы. Такие продуктивные встречи, считаю, надо проводить чаще», - отметила по результатам контрольного выезда активистка Екатерина Андреева.

В свою очередь пскович Александр Скала подчеркнул: «Сегодня и жители, и власти показали, как можно работать эффективно. Пришло понимание, что все вместе - это команда. Очень важен именно контроль и власти, и активных граждан, чтобы деньги не были потрачены впустую, чтобы все было сделано соответственно предложениям жителей города. Вижу, что у Ольги Александровны в округе порядок, она старается, и эта практика будет распространена на весь город. Поэтому выезжаем на округа и будем это делать дальше».

С этой точкой зрения оказался согласен и житель округа № 7 Виталий Левит: «Выезд очень плодотворный. Но представители управляющей компании «Микрорайон № 13», считаю, должны были подготовиться лучше, чтобы владеть информацией по планированию ремонтных работ и работ по реконструкции. Все данные о технических проектах управляющая компания должна знать, чтобы не возникало дискуссий, а можно было опираться на документы».

Фото: пресс-служба ОМСУ «Город Псков»