Общество

В Псковской области зарегистрировано 169 новых случаев COVID-19

169 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Псковской области за 21 ноября. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровели 150 человек. Летальных исходов нет. За сутки проведено 1192 исследований на коронавирус.

Добавим также, что всего с момента начала пандемии в Псковском регионе отмечено 11035 случаев COVID-19. Проведено 153123 исследования. Выздоровели 5943 человека. Скончались 72.

Напомним, со слов губернатора, что новый очаг коронавируса зафиксирован в Свято-Благовещенском Никандровском монастыре. Коронавирусом заболели один священнослужитель и четыре трудника.