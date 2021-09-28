Общество

В России планируют привлечь студотряды к созданию туристической инфраструктуры

Российские студенческие отряды планируется привлечь к строительству объектов туристической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев, пишет ТАСС.

«У нас есть молодое поколение - строительные отряды, с которыми мы активно взаимодействуем, есть соглашение Минстроя с организацией "Российские студенческие отряды". Мы ее привлекаем к этой работе, чтобы она формировала отряды и направляла их на создание тех или иных объектов», - сказал Юрий Гордеев, отвечая на вопрос о том, как будет решаться проблема дефицита строителей при реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Замминистра напомнил, что для решения проблемы нехватки кадров также прорабатывается возможность ввоза мигрантов на территорию России чартерными поездами.

Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который был запущен в 2021 году.