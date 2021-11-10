Общество

Итоги и перспективы реализации проекта «Экомышление» обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 12 ноября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам реализации проекта «Экомышление» в Псковской области.

Проект был запущен в феврале текущего года в целях формирования у детей и подростков экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В его основу легла серия экологических уроков, в ходе которых школьники не только получают новые знания, но и закрепляют их на практике. Какие школы уже стали участниками проекта «Экомышление» и получит ли он дальнейшее распространение в регионе? Чему учат детей на экологических уроках? Почему к проекту решили присоединиться коммерческие организации и волонтеры? Что произойдет, если не проявлять заботу о природе?

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Елизаров Сергей Михайлович — руководитель проекта «Экомышление», член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного Совета Российского экологического движения

Никифорова Ирина Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды, экологической экспертизы, нормирования и государственного учета комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

Ермолаева Снежанна Владимировна - директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер»

Сеножатская Наталья Владимировна - эколог регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром»

Укатова Наталья Ивановна - руководитель Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ.

Начало пресс-конференции в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.