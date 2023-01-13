Общество

Псковичи собрали более 200 адресных подарков в рамках акции «Мечты невидимых стариков»

Жители Пскова собрали более 200 адресных подарков в рамках акции «Мечты невидимых стариков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном центре «Знания».

Фото здесь и далее: учебный центр «Знания»

Ежегодная благотворительная акция по исполнению адресных новогодних желаний старшим «Мечты невидимых стариков» проходила в Псковской области уже в четвертый раз. Более 200 адресных индивидуальных подарков удалось собрать в этом году совместно с жителями города Пскова и представителями бизнеса. Кроме Псковской области, акция проходила еще в 17 регионах России в рамках альянса «Серебряный возраст».

«Сказать, что собрать подарки в этом году было легко, как годами ранее, не верно. Все три года прошлых акций нам удавалась реализовать все до одной мечты пожилых людей в достаточно быстрый срок и даже дополнительно увеличить списки желающих. Сейчас ситуация складывалась немного сложнее, но все в итоге получилось. Подарки получили все до одного участника», - рассказали в центре.

Всего в этом году в акции приняли участие три дома-интерната (157 человек) для престарелых и инвалидов, а также 56 человек из числа одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов из Пыталовского, Гдовского районов и Пскова.

«Подарки, как всегда, были самые разные: от простого сладкого подарка до телевизоров, торшеров и прикроватных столиков. Из самых необычных подарков: духи "Красная Москва" и "Быть может", колонка беспроводная с флэшкой, чтобы на ней были песни М. Кристалинской и В. Ободзинского. В этом году не просто размещали мечты пожилых людей, но и рассказывали историю каждого старшего, которому готовился подарок: Чтобы больше людей стали замечать старших, которым нужна помощь, важен главный герой, его черты характера, события его жизни. Рассказать о них нужно так, чтобы человек проникся и поверил, что все эти люди реальны и им действительно нужно наше внимание и поддержка. Когда это происходит, люди откликаются. Самое ценное для старших – общение и понимание, что они не одни», - продолжили в учреждении.

В центре поблагодарили всех, кто откликнулся и принял участие в акции «Мечты невидимых стариков».

«Очень радостно, что в этом году снова приняли участие в акции представители бизнеса, а некоторые уже не первый раз: агентство недвижимости "Этажи", ООО "Медтехсервис", Псковская Лента Новостей, рентген-кабинет Псковской городской поликлиники, территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Псковской и Новгородской областях и лицей № 15, 3 "Г" класс. Очень хочется, чтобы акция продолжалась каждый год, а мы со своей стороны готовы всячески поддерживать», - подчеркнули в учебном центре.