Общество

Объем деструктивного контента в России вырос вдвое в 2023 году

В России зафиксирован рост деструктивного контента почти в два раза по итогам 2023 года, заблокировано более 31,5 тысячи материалов, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

«Роскомнадзором на основании решений Росмолодежи заблокировано в 2023 году — более 31,5 тысячи материалов, а за 2022-й вынесено 18,7 тысячи решений о блокировке», — приводят сообщение Росмолодежи «Известия».

Председатель комитета по информационной безопасности семьи Союза родительской палаты Андрей Афанасьев объяснил этот факт отсутствием ответственности, ростом анонимности каналов в мессенджерах.

«Самая страшная ситуация сейчас в Telegram. По факту он стал легальным массовым даркнетом, где можно всё. Идет не только рост, но и радикализация контента. Сейчас больше всего растут группы с шок-контентом, где ежедневно выкладываются видео реальных убийств, суицидов, казней», — объяснил он.