Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Юрченко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии - депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК - «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о работе в депутатском округе и о деятельности «Женского движения».

Год активного депутата пролетает очень быстро, поскольку работы всегда много. Насколько плодотворным для Натальи Юрченко был 2023 год? Какие вопросы удалось решить или продвинуться в их решении? Какие изменения в части благоустройства наступивший год может принести в округ №8? По каким направлениям работает «Женское движение» «Единой России»? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.