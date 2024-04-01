Общество

«Постскриптум»: Смертная казнь, «Яблоко» Vs УМВД и транспортный налог. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 апреля.

Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Олег Добрынин:

⁃ Как противостоять терроризму: нужно ли вернуть смертную казнь?

⁃ Весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля служить отправятся 150 тысяч человек;

- Священники против мошенников и нехватка кадров: отчет главы УМВД по региону на сессии областного Собрания;

- Транспортный налог: отменить или оставить?

- В числе лучших и по праву: Псковский музей-заповедник вошел в топ самых-самых в России.

Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.